Найбільше роботи - на свята: модель OnlyFans похвалилась зарплатою у 20 тисяч доларів та великими статками

Дівчина каже, що робота у неї "гарна".

OnlyFans стрімко набирає популярності в Україні. За 2023 рік цей сервіс сплатив до державного бюджету податків на суму 1,273 мільйона доларів. Ці цифри свідчать про те, що на платформі обертаються значні кошти. Українські моделі також заробляють на OnlyFans, і деякі з них — дуже навіть багато.

Зокрема, про це свідчить розповідь моделі з Одеси, яка поділилася інформацією про свої надзвичайно високі доходи на платформі OnlyFans. У розмові з блогером дівчина розповіла про свої заробітки та фінансові досягнення.

За словами моделі, її щомісячний дохід коливається від 18 до 25 тисяч доларів. Така сума дозволила їй здійснити свою найбільшу мрію – придбати квартиру в Одесі. Ба більше, дівчина не обмежилася однією квартирою і стала власницею одразу двох апартаментів у місті.

Одеситка зазначила, що пік її заробітків припадає на святкові періоди. Особливо прибутковими є Пасха, Різдво та Новий рік.

Дівчина каже, що не витрачає всі зароблені кошти на розкішне життя, а відкладає. Єдиним винятком є інвестиції – модель повідомила, що вкладає кошти в акції таких технологічних гігантів, як Apple та Google.

Публікація спричинила сотні коментарів. Найцікавіші з них, на нашу думку, публікуємо у скриншотах:

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві судили модель OnlyFans. Поліцейським довелося витратити тисячі гривень на купівлю її відвертих фото.