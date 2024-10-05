"Вагітна онлайн": модель OnlyFans вразила українців "історією кохання" (відео)

Думка користувачів соцмереж розділилися: частина підтримує її, а частина хейтить

В українському сегменті Інтернету обговорюють історію, пов’язану з моделлю OnlyFans. Дівчина розповіла подробиці свого інтимного життя, чим заслужила неоднозначне ставлення до себе користувачів соцмереж.

Відео опубліковано у TikTok. На кадрах дівчина, яка представилася Стефанією, розповідає про те, як склалося її особисте життя. За її словами, вона була моделлю на сайті OnlyFans, де познайомилася із хлопцем. Після двох днів знайомства вони вирішили жити разом та створити сім’ю.

Дівчина заявила, що вже чекає на дитину від хлопця, якого нібито звати Джастін. Вона додала, що статева приналежність дитини вже відома – це буде хлопчик. Його вирішили назвати Кай.

Думка користувачів соцмережі щодо цього розділилася. Одні вважають цю історію прикладом вдалих стосунків, інші, навпаки, хейтять дівчину і не вважають, що дитина матиме хороше майбутнє.

"Виготовлення та розповсюдження дорослого контенту — 7 років в’язниці, чи зараз щось змінилося?", "Вагітний онлайн", "Який бруд", "Коли раніше було соромно говорити, що ти ш******а", а зараз це стало мейнстримом", — пишуть деякі користувачі в коментарях.

Сайт OnlyFans є сервісом передплати контенту. Він популярний в індустрії розваг для дорослих, також його критикували за розміщення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.

Раніше Телеграф писав, що у Києві судили модель OnlyFans. Поліцейським довелося витратити тисячі гривень на покупку відвертих фото.