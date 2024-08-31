Чи вийшла УПЦ МП зі складу російської церкви: історик пояснив, у чому підступ

Історик нагадав, що у православ’ї немає "незалежних" церков

Попри те, що УПЦ МП проголосила про "незалежність" від Російської православної церкви (РПЦ), вона продовжує залишатися у її складі. Тому якщо церкви не вийдуть з-під її юрисдикції, то держава зможе розпоряджатися їхнім майном.

Про це кандидат історичних наук, офіцер 3 ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Вихід на кордони 1991-го не буде перемогою України": історик назвав головну причину

За його словами, священники УПЦ МП почнуть роздмухувати тему "заборони православ’я" з розрахунком на те, що закордонній аудиторії буде дуже складно пояснити, у чому нюанси. При цьому він визнає, що витягти інформаційну війну проти Росії Україна не зможе самостійно.

Алфьоров каже, що зараз важко прогнозувати подальший розвиток подій, оскільки очевидно, що УПЦ МП другий томос не отримає.

"Бо є апостольське правило: у кожному місті свій єпископ, а два єпископи не можуть керувати. Грубо кажучи, два церковні "генерали" не можуть перебувати в одній частині. Тому що саме буде далі, поки точно незрозуміло. Можемо тільки припускати", — сказав він.

Історик зазначає, що держава точно зможе здобути право розпоряджатися майном тих церков, які не вийшли з-під юрисдикції РПЦ.

Він також нагадав, що митрополит Онуфрій 27 травня 2022 року скликав собор, на якому заявив про те, що УПЦ МП вважатиме себе за "незалежну церкву". Втім, цей аргумент не має жодного значення, оскільки в журналі Московської патріархії "Московський календар" згадані всі єпископи, включаючи Онуфрію та українських єпископів УПЦ МП.

"Він там залишився, в УПЦ МП просто перестали під час літургії вголос згадувати патріарха Гундяєва", — каже Алфьоров, називаючи дії Онуфрія маніпуляцією.

За його словами, православна церква в принципі не може бути "незалежною". Вона може мати статус автокефальної, автономної та екзархату.

Автокефальна церква управляється сама, автономна діє під автокефальною церквою, а екзархат має статус трохи вищий, ніж автономна церква.

"Але як такого терміна "незалежність" серед цих визначень не існує. Церква не може сама себе проголошувати незалежною, а може використовувати іншу юридичну термінологію. Маніпуляція, яку вони розповсюджували з 2022 року про те, що є незалежними, не відповідає дійсності. Вони залишилися залежними, і УПЦ МП юридично лишилася автономією в складі РПЦ", — сказав він.

Україні у вівторок, 20 серпня, нардепи ухвалили в цілому закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РПЦ.

Цей закон не є прямою забороною УПЦ МП, але спрямований проти діяльності РПЦ в Україні. Законодавці дають пов’язаним із російською церквою громадам 9 місяців на те, щоб розірвати ці зв’язки та довести це державі.