Просто як 1-2-3: покрокова інструкція отримання субсидії

Якщо в документах будуть помилки — в Пенсійному фонді про це повідомляють

В Україні продовжують призначати субсидії на опалювальний період, який стартував з 1 жовтня. Якщо ви раніше не отримували субсидію, але бажаєте претендувати на цей вид допомоги, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто, через інтернет або поштою.

Якщо бажаєте особисто подати документи, то ви можете звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду, скористатися поданням документи через ЦНАП або у місцевій територіальній раді.

Документи онлайн можна подати не виходячи із дому. Для цього потрібно мати особистий кабінет або на порталі "Дія" або на порталі Пенсійного фонду. Після реєстрації ви зможете подати документи на отримання субсидії. В такому випадку додаткові документи, наприклад договір про реструктуризацію боргу тощо, подається в електронному вигляді, тож не забудьте підготувати скановані копії. Багатосторінкові документи потрібно оформлювати в PDF файли так, щоб один документ відповідав одному файлу. Якщо ви впевнений користувач смартфона, то можна подати документи і цим шляхом. У Пенсійного фонду є спеціальний додаток, через який також можна звернутися по субсидії.

Також документи на отримання субсидії можна подати на пошті, заповнивши декларацію та заяву і відправивши їх на адресу Пенсійного фонду. Тож загалом потрібно:

обрати, як подавати документи заповнити заяву та декларацію підготувати документ, що посвідчує особу перевірити правильність заповнення документів надати їх ПФУ зручним способом.

Для подання документів на отримання субсидії, вам знадобиться заява та декларація. В них вказується адреса домогосподарства, хто проживає, зареєстровані, члени їхніх родин, а також сума прибутків за певний період: зарплат, пенсій, стипендій. Якщо дані про доходи не відомі податковій, наприклад, студентська стипендія, документи про її суму потрібно надавати окремо.