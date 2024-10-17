Субсидія призначається раз на рік: в Пенсійному фонді зробили заяву

Сума субсидії розраховується індивідуально

В Україні з 1 жовтня починається розрахунок субсидій на опалювальний період. Якщо ви вже отримували такий вид допомоги, подавати документи повторно вам не треба.

Про це розповіла директорка Департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко. Вона зазначила, що субсидія призначається раз на рік, 1 травня. "Ті, хто її отримує, їм не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду для того, щоб перерахувати її на опалювальний період — ми самостійно це зробимо", — зазначила вона. Вже в листопаді на рахунки надійде перерахований розмір житлових субсидій з урахуванням 15 днів опалення в жовтні.

Якщо людина раніше не отримувала субсидію, вона може звернутися для її отримання. Це можна зробити онлайн, поштою або особисто в Пенсійному фонді. Заповнюється заява та декларація.

"Якщо це робиться в органі Пенсійного фонду, то наш співробітник допомагає оформити всі документи. Оформлює заяву наш співробітник на підставі тих даних, які людина говорить, а потім людина звіряє чи правильно було зазначено ті послуги, якими користуються у домогосподарстві і членів домогосподарства", — розповіла посадовиця. Окрім цих двох видів документів додаткові потрібні тільки певним категоріям українців:

ВПО — довідка про реєстрацію тимчасового переселенця

орендарям — договір про оренду

якщо хтось із членів домогосподарства зареєстрований, але не проживає, про це потрібно принести підтверджуючи довідку з місця навчання тощо.

"Якщо такої можливості немає, то орган Пенсійного фонду звертається до тергромади до органу соціального захисту для того, щоб склали акт обстеження в якому буде зазначено кількість людей, які проживають та тих які фактично не проживають в цьому домогосподарстві", — пояснює Охріменко.

Якщо ви подаєте документи вперше, то є час до 30 листопада. При оформленні документів до цієї дати субсидію нараховують в повному обсязі з 1 жовтня.