Отсчет уже пошел – на получение субсидии осталось два месяца

Если нужна полная субсидия на отопительный период, медлить не стоит

Субсидии в Украине продолжают автоматически получать те, кому они были назначены на неотапливаемый период. Если субсидию насчитали в нулевом размере, то с приходом октября ее перечисляют, включая расходы на коммунальные услуги отопления.

Если вы ранее не получали субсидию или при предварительной подаче документов в субсидии отказали, документы можно подать снова. Для этого есть период с 1 октября по 30 ноября. При подаче в этот срок субсидия рассчитается в полном объеме на весь неотапливаемый период.

В октябре субсидия рассчитывается на 15 дней с учетом отопления и 15 дней без него. Получатели субсидии уже в ноябре увидят возросшую сумму на счетах. Полный размер субсидии отопительного периода будет выплачен в декабре за ноябрь соответственно.

Если подать документы после 1 декабря, субсидию будут считать с того месяца, в котором вы подали заявление. В таком случае первое начисление произойдет в следующем месяце от месяца подачи. К примеру, если вы подали документы в декабре, то выплата будет в январе.

Подать документы можно в Пенсионном фонде, ЦНАПе, местном территориальном совете. Для тех, кому лично прийти неудобно, есть онлайн инструменты подачи или возможность подать документы по почте в адрес пенсионного фонда. Через интернет документы представляют на портале "Дия" или на портале Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каковы особенности получения субсидии для пенсионеров. Среди них другой учет доходов, если есть только пенсия.