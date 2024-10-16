Пенсіонери України мають право на субсидію для сплати комунальних рахунків

Субсидію призначають не усім пенсіонерам, а тільки тим, хто потребує

Пенсіонери в Україні мають можливість отримувати житлові субсидії на опалювальний період, які допомагають покрити витрати на комунальні послуги. Для цієї категорії українців є особливі умови для отримання субсидії.

Згідно з законодавством, при розрахунку субсидії враховується розмір пенсії за серпень 2024 року для опалювального сезону, при розрахунку на неопалювальний період з 1 травня — виплата за березень.

Якщо пенсіонер живе сам, або серед зареєстрованих є тільки непрацездатні непрацюючі особи (пенсіонери, неповнолітні тощо) можуть призначити субсидію на понаднормову площу житла. Нагадаємо, вона складає 130 кв.м для квартири та 230 кв.м для будинку.

Як оформити субсидію

Заяву можна подати в електронному вигляді через портал "Дія", вебпортал ПФУ або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України чи ЦНАПі.

Необхідні документи:

Заява про призначення житлової субсидії.

Декларація про доходи та витрати.

Посвідчення особи.

Додаткові документи в разі потреби: договір оренди, довідка про непроживання зареєстрованої особи, договір про реструктуризацію боргу.

Субсидію щомісяця виплачують на карту банку, або ж якщо пенсіонер отримує пенсію за місцем проживання, субсидію також можуть виплачувати готівкою.

Автоматичне перепризначення

Для тих пенсіонерів, які вже отримували субсидії, перепризначення на опалювальний період відбувається автоматично без необхідності повторного звернення. Якщо є потреба в перерахунку субсидії, пенсіонер може звернутися до ПФУ. Це можливо, якщо розрахунок субсидії відбувався з урахуванням зарплати, а наразі пенсіонер не працює.