Субсидію можуть забрати, але шанс повернути виплати є

Субсидія не повністю покриває суму комунальних нарахувань, є обов'язковий платіж

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період. Якщо ви вперше подали документи, варто знати що при деяких умовах субсидію можуть не надати.

Тим, хто вже отримує субсидію варто пам'ятати, що це не пожиттєва державна допомога. Пенсійний фонд вимагає повідомлення протягом 30 днів про зміни в майновому чи соціальному статусі родини.

Основні причини скасування субсидії

Якщо протягом 12 місяців перед призначенням субсидії домогосподарство здійснило операції на суму понад 50 тисяч гривень , таких як купівля нерухомості, транспортних засобів тощо.

, таких як купівля нерухомості, транспортних засобів тощо. Придбання валюти або банківських металів за рік на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

або банківських металів за рік на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Відкриття депозитного рахунку на понад 100 тисяч грн або придбання облігацій державної позики на аналогічну суму.

на понад 100 тисяч грн або придбання облігацій державної позики на аналогічну суму. Якщо у домогосподарства виникла заборгованість за житлово-комунальні послуги, що перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів) і її не погашають протягом 3 місяців.

Невиконання зобов'язань щодо виплати аліментів протягом трьох місяців.

протягом трьох місяців. Неправильна або несвоєчасна подача інформації про доходи та майновий стан.

Якщо через якісь проблеми ви втратили субсидію, після усунення причини ви можете знову звернутися по допомогу до держави. Для цього подається нова заява та декларація. До них додаються докази усунення причини. Наприклад, якщо у вас була заборгованість, до заяви та декларації додають договір про реструктуризацію боргу.