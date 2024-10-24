Первомайський молочноконсервний комбінат вперше взяв участь у міжнародній виставці Sial 2024 у Парижі

ПМКК представив широкий асортимент товарів, які успішно експортує до країн ЄС

Первомайський молочноконсервний комбінат (ПМКК) вперше після початку експорту продукції заводу на ринок ЄС взяв участь у міжнародній виставці Sial 2024.

На виставці, що проходить у Парижі, ПМКК представив широкий асортимент, включаючи згущене молоко в різних видах пакування та масло 82,5% у ваговій і фасованій формах.

Це товари, які вже успішно експортуються підприємством до країн Європейського Союзу.

За словами Ірини Віхтюк, директорки з експорту молочної компанії "Волошкове поле", участь у виставці стала важливою подією для підприємства.

"Ця виставка дає можливість зміцнити наші зв’язки з європейськими партнерами та залучити нових клієнтів. Також ми представили перспективні продукти, такі, як сирки глазуровані, сухе знежирене молоко та суху сироватку, які викликали великий інтерес у європейських компаній", — розповіла Ірина Віхтюк.

Вона також відзначила, що захід став важливою платформою для розвитку нових товарів та ринків, а також для укріплення партнерських відносин із клієнтами з різних країн ЄС.

А також подякувала партнерам ПМКК, за організацію Національного стенда України на SIAL PARIS 2024 ГС "Ю-Фуд" під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України за сприяння державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", національного проєкту Дія.Бізнес, Міністерства закордонних справ України, Посольства України у Французькій Республіці, платформи Nazovni.online. Участь компанії у виставці стала можливою за фінансової підтримки Швейцарії (Посольства Швейцарії в Україні), Quality FOOD Trade Program, EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП та уряду Німеччини, а також Спілці молочних підприємств України (СМПУ), за допомогу та організацію участі у виставці.

Співвласник Первомайського молочноконсервного комбінату Андрій Табалов наголосив на важливості участі у подібних заходах для розвитку українського молочного бізнесу.

"Ми прагнемо не лише зміцнювати наші позиції на європейському ринку, але й знаходити нові можливості для партнерства та розвитку. Участь у виставках на кшталт Sial допомагає нам зрозуміти тренди і вектори розвитку галузі, щоб пропонувати якісні українські молочні продукти європейському споживачу та розширювати присутність вітчизняних виробників на ринках країн ЄС, над чим ми зараз активно працюємо", — додав Андрій Табалов.

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат — лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни. Комбінат експортує продукцію у країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове поле", власниками якої є Олександр та Андрій Табалови.