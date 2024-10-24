Первомайский молочноконсервный комбинат впервые принял участие в международной выставке Sial 2024 в Париже

ПМКК представил широкий ассортимент товаров, которые успешно экспортирует в страны ЕС

Первомайский молочноконсервный комбинат (ПМКК) впервые после начала экспорта продукции завода на рынок ЕС принял участие в международной выставке Sial 2024 года.

На проходящей в Париже выставке ПМКК представил широкий ассортимент, включая сгущенку в различных видах упаковки и масло 82,5% в весовой и фасованной формах.

Это товары, уже успешно экспортируемые предприятием в страны Европейского Союза.

По словам Ирины Вихтюк, директора по экспорту молочной компании "Волошкове поле", участие в выставке стало важным событием для предприятия.

"Эта выставка позволяет укрепить наши связи с европейскими партнерами и привлечь новых клиентов. Также мы представили перспективные продукты, такие, как сырки глазированные, сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку, которые вызвали большой интерес у европейских компаний", — рассказала Ирина Вихтюк. .

Она также отметила, что мероприятие стало важной платформой для развития новых товаров и рынков, а также для укрепления партнерских отношений с клиентами из разных стран ЕС.

А также поблагодарила партнеров ПМКК за организацию Национального стенда Украины на SIAL PARIS 2024 ГС "Ю-Фуд" под патронатом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины при содействии государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", национального проекта Дия.Бизнес, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины во Французской Республике, платформы Nazovni.online. Участие компании в выставке стало возможным при финансовой поддержке Швейцарии (Посольства Швейцарии в Украине), Quality FOOD Trade Program, EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП и правительства Германии, а также Союзу молочных предприятий Украины (СМПУ), за помощь и организацию участия в выставке.

Совладелец Первомайского молочноконсервного комбината Андрей Табалов отметил важность участия в подобных мероприятиях по развитию украинского молочного бизнеса.

"Мы стремимся не только укреплять наши позиции на европейском рынке, но и находить новые возможности для партнерства и развития. Участие в выставках типа Sial помогает нам понять тренды и векторы развития отрасли, чтобы предлагать качественные украинские молочные продукты европейскому потребителю и расширять присутствие отечественных производителей на рынках стран ЕС, над чем мы сейчас активно работаем", — добавил Андрей Табалов.

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат — лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны. Комбинат экспортирует продукцию в страны мира, входит в состав молочной компании "Волошковое поле", владельцами которой являются Александр и Андрей Табаловы.