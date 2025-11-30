Син дисидента і колишній голова "Ощадбанку": як виглядає чоловік нової радниці Зеленського Маркарової

Данило Волинець має бізнес у Сполучених Штатах

Новий радник президента Володимира Зеленського з питань відновлення України та інвестицій Оксана Маркарова перебуває у шлюбі та має дітей.

Що потрібно знати:

Данило Волинець — український бізнесмен і банкір

Він розвиває бізнес не лише в Україні, а й у США

Загалом у родині Маркарова та Волинця четверо дітей

Чоловіком колишнього міністра фінансів України є український бізнесмен та банкір Данило Волинець. Він народився 1958 року (зараз йому 67 років) у сім’ї письменника, дисидента та правозахисника Методія Волинця (помер у червні 2023 року).

Оксана Маркарова з (покійним) свекром Методієм. Фото: istpravda.com.ua

Данило Волинець. Фото: wikipedia.org

Чоловік Маркарова закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю "Планування народного господарства". Має майже п’ятирічний досвід роботи в системі Будбанку СРСР (пізніше – "Промінвестбанк"). У 2007-2018 роках входив до складу Наглядової ради "Ощадбанку", а якийсь час також очолював її.

У 1986-1989 роках Волинець обіймав посаду головного бухгалтера Будівельного управління Київміськбуду, після чого продовжив кар’єру у приватних інвестиційних компаніях. У 2008 році став одним зі співзасновників "Акордбанку" і згодом його кінцевим бенефіціарним власником. За даними Нацбанку, Волинцю належить 74,8% акцій цієї фінустанови.

Фото: Getty Images

За однією з версій, знайомство майбутнього подружжя могло розпочатися ще з часів роботи Маркарової в інвестиційному фонді Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — тобто тоді, коли вона працювала у фінансовому секторі до переходу до державної служби.

Волинець має бізнес як в Україні, так і за кордоном. У липні 2018 року банкір придбав у США квартиру площею 278 кв. м. У 2022 році він відкрив там компанію RUTA LLC — ресторан, розташований у престижному районі Вашингтона, що спеціалізується на традиційній українській кухні. З даних декларації Маркарової за 2024 рік стало відомо, що у її чоловіка з’явилася компанія під назвою ВРЗ2036, вартістю 38 млн грн. При цьому у декларації політика були відсутні дані про доходи чоловіка від його бізнесу в Америці.

У подружжя є четверо дітей: у чоловіка від попередніх стосунків — дві дочки Анна та Марія, і двоє спільних: син Данило та дочка Лідія.

Подружжя у Вашингтоні в компанії голлівудського актора Лієва Шрайбера. Фото: Getty Images

