Назвав війну "поганими відносинами" між країнами: де зараз звинувачений у держзраді Мураєв і як він змінився
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Мураєв вперше за три роки дав інтерв’ю
Український політик Євгеній Мураєв, який був представником "золотої молоді", запам’ятався своїми скандальними висловлюваннями та підтримкою російської пропаганди, за що отримав підозру у державній зраді. На початку війни він утік з України й після тривалої перерви з’явився у медійному просторі.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз зрадник Євген Мураєв та як він змінився. Ми нагадали, у яких скандалах політик був замішаний і що зараз говорить про війну.
Чим запам’ятався Євгеній Мураєв
Український політик Євгеній Мураєв, який народився у райцентрі Зміїв Харківської області, входив до представників "золотої молоді", оскільки його батько був профспілковим діячем і директором АТЗТ "Рапід", який займається будівництвом будинків. Завдяки високій посаді він завів важливі зв’язки та забезпечував своїй сім’ї безтурботне життя.
Здобувши економічну освіту, Мураєв у 90-ті роки вирішив зайнятися бізнесом, а потім подався в політику. Спочатку він виграв вибори до Харківської облради, а після приходу до влади Януковича молодий Мураєв став головою Зміївської РДА.
Потім зрадник пробився до парламенту України, став членом фракції "Партії регіонів" і вже тоді робив проросійські заяви. У 2014 році Мураєв спровокував скандал, бо назвав Євромайдан — "державним переворотом", а військові дії на Донбасі — "громадянським конфліктом", вважаючи, що Росія до нього непричетна.
Після Євромайдану політик став членом "Опозиційного блоку", а після того, як їх дороги з Вадимом Рабіновичем розійшлися, Євген Мураєв створив телеканал "НАШ". Його він використав задля підтримки російської пропаганди, оскільки в ефірі часто звучала критика української влади, а висловлювати свою думку туди регулярно приходили вороги нашої країни.
Куди пропав Євген Мураєв і що зараз говорить про війну
До початку повномасштабної війни, британське МЗС заявляло, що Кремль хоче повалити українську владу і як претендента на главу маріонеткового уряду розглядає Євгена Мураєва. Політик говорив, що це "дурниця" і намагався віджартуватися, а в травні 2022 року, за деякими даними, утік з України разом із сім’єю. Незабаром вони були помічені у Відні (Австрія).
Але, згідно з оновленою інформацією, зараз Євген Мураєв живе у Пекіні. Майже через три роки перерви, звинувачений у державній зраді політик з’явився знову в медійному просторі.
Мураєв із Китаю дав інтерв’ю пропагандистам, у якому заявив, що президент Володимир Зеленський "не збирається закінчувати війну". Екснардеп не захотів розповідати, як залишив територію Україну, щоб "не зашкодити людям, які йому допомогли".
Проросійський політик назвав війну "поганими відносинами" між країнами, а також зазначив, що українці та росіяни "не чужі народи", за його словами, "у нас із Росією багатовікова історія в рамках єдиної держави".
Невідомо, як давно Євген Мураєв живе у Китаї, але в розмові з пропагандистами він обговорював "вивчення китайської мови за три роки". Зрадник заявив, що поки що "не бачить можливості" повернутися в Україну.
Зазначимо, що у листопаді 2022 року Служба безпеки України провела 18 обшуків за адресами, пов’язаними з Мураєвим, а у липні 2023 року йому повідомили про підозру у держзраді. 5 березня 2024 року СБУ заявила, що справу Євгена Мураєва передали до суду і йому загрожує 15 років ув’язнення.
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