Назвав війну "поганими відносинами" між країнами: де зараз звинувачений у держзраді Мураєв і як він змінився

Мураєв вперше за три роки дав інтерв’ю

Український політик Євгеній Мураєв, який був представником "золотої молоді", запам’ятався своїми скандальними висловлюваннями та підтримкою російської пропаганди, за що отримав підозру у державній зраді. На початку війни він утік з України й після тривалої перерви з’явився у медійному просторі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз зрадник Євген Мураєв та як він змінився. Ми нагадали, у яких скандалах політик був замішаний і що зараз говорить про війну.

Чим запам’ятався Євгеній Мураєв

Український політик Євгеній Мураєв, який народився у райцентрі Зміїв Харківської області, входив до представників "золотої молоді", оскільки його батько був профспілковим діячем і директором АТЗТ "Рапід", який займається будівництвом будинків. Завдяки високій посаді він завів важливі зв’язки та забезпечував своїй сім’ї безтурботне життя.

Євген Мураєв із батьком

Здобувши економічну освіту, Мураєв у 90-ті роки вирішив зайнятися бізнесом, а потім подався в політику. Спочатку він виграв вибори до Харківської облради, а після приходу до влади Януковича молодий Мураєв став головою Зміївської РДА.

Євген Мураєв був депутатом Верховної Ради

Потім зрадник пробився до парламенту України, став членом фракції "Партії регіонів" і вже тоді робив проросійські заяви. У 2014 році Мураєв спровокував скандал, бо назвав Євромайдан — "державним переворотом", а військові дії на Донбасі — "громадянським конфліктом", вважаючи, що Росія до нього непричетна.

Після Євромайдану політик став членом "Опозиційного блоку", а після того, як їх дороги з Вадимом Рабіновичем розійшлися, Євген Мураєв створив телеканал "НАШ". Його він використав задля підтримки російської пропаганди, оскільки в ефірі часто звучала критика української влади, а висловлювати свою думку туди регулярно приходили вороги нашої країни.

Євген Мураєв створив телеканал "НАШ" та просував російську пропаганду

Куди пропав Євген Мураєв і що зараз говорить про війну

До початку повномасштабної війни, британське МЗС заявляло, що Кремль хоче повалити українську владу і як претендента на главу маріонеткового уряду розглядає Євгена Мураєва. Політик говорив, що це "дурниця" і намагався віджартуватися, а в травні 2022 року, за деякими даними, утік з України разом із сім’єю. Незабаром вони були помічені у Відні (Австрія).

Євген Мураєв утік з України на початку війни

Але, згідно з оновленою інформацією, зараз Євген Мураєв живе у Пекіні. Майже через три роки перерви, звинувачений у державній зраді політик з’явився знову в медійному просторі.

Мураєв із Китаю дав інтерв’ю пропагандистам, у якому заявив, що президент Володимир Зеленський "не збирається закінчувати війну". Екснардеп не захотів розповідати, як залишив територію Україну, щоб "не зашкодити людям, які йому допомогли".

Євген Мураєв зараз живе у Китаї

Проросійський політик назвав війну "поганими відносинами" між країнами, а також зазначив, що українці та росіяни "не чужі народи", за його словами, "у нас із Росією багатовікова історія в рамках єдиної держави".

Невідомо, як давно Євген Мураєв живе у Китаї, але в розмові з пропагандистами він обговорював "вивчення китайської мови за три роки". Зрадник заявив, що поки що "не бачить можливості" повернутися в Україну.

Зрадник Мураєв висловився про війну

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Служба безпеки України провела 18 обшуків за адресами, пов’язаними з Мураєвим, а у липні 2023 року йому повідомили про підозру у держзраді. 5 березня 2024 року СБУ заявила, що справу Євгена Мураєва передали до суду і йому загрожує 15 років ув’язнення.

Євгену Мураєву загрожує 15 років ув’язнення

"Телеграф" писав раніше, як виглядає ексдружина зрадника Мураєва і де вона зараз. Валерія Таранова змінила прізвище та продовжує політичну кар’єру.