Байдена на вулиці випадково зустріли українки: як він виглядає після лікування раку (відео)

83-річний Джо "давить на Трампа"

У мережі показали, як зараз виглядає колишній президент США Джозеф Байден. Політик, у якого діагностували рак, зненацька з’явився на вулиці перед українськими біженками.

Що потрібно знати:

Джо Байден з’явився на відео з українцями і заявив про тиск на Трампа

Експрезидент продовжує лікування після встановлення діагнозу агресивного раку простати з метастазами

Раніше Байден вже стикався з проблемами зі здоров’ям

На відео, яке розповсюджується зараз інтернетом, 46-й голова Сполучених Штатів спілкується з українцями, які дякують йому за допомогу Україні. Своєю чергою Байден наголосив, що продовжує чинити тиск на адміністрацію Трампа, вимагаючи підтримки для Києва.

На кадрах Джо одягнений у світлі штани, шкіряну куртку з хутряним коміром та чорну кепку. Ймовірно, експрезидент був у супроводі своїх охоронців.

Джо Байден і рак

Нагадаємо, що про захворювання Джо Байдена писали ще у березні 2023 року. Тоді, за даними ЗМІ, йшлося про те, що під час медичних процедур чоловікові видалили новоутворення з грудей. Біопсія показала, що це була базальноклітинна карцинома – поширений вид раку шкіри. Тоді ж політик почав демонструвати значні провали у пам’яті.

Перед президентськими виборами 2024 року здоров’я Байдена погіршилося настільки, що його радники обговорювали варіант використання інвалідного візка у разі його переобрання.

Джо Байден у березні 2025 року. Фото: Getty Images

У травні 2025 року пресслужба експрезидента підтвердила тяжкий діагноз — лікарі діагностували агресивну форму раку простати з метастазами у кістки. Пізніше дружину Байдена Джилл навіть звинуватили в тому, що вона нібито ігнорувала проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. У жовтні політик завершив курс променевої терапії та продовжує гормональне лікування.

Джо Байден у вересні 2025 року. Фото: Getty Images

Джо Байден у вересні 2025 року. Фото: Getty Images

