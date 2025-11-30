Байдена на вулиці випадково зустріли українки: як він виглядає після лікування раку (відео)
83-річний Джо "давить на Трампа"
У мережі показали, як зараз виглядає колишній президент США Джозеф Байден. Політик, у якого діагностували рак, зненацька з’явився на вулиці перед українськими біженками.
Що потрібно знати:
- Джо Байден з’явився на відео з українцями і заявив про тиск на Трампа
- Експрезидент продовжує лікування після встановлення діагнозу агресивного раку простати з метастазами
- Раніше Байден вже стикався з проблемами зі здоров’ям
На відео, яке розповсюджується зараз інтернетом, 46-й голова Сполучених Штатів спілкується з українцями, які дякують йому за допомогу Україні. Своєю чергою Байден наголосив, що продовжує чинити тиск на адміністрацію Трампа, вимагаючи підтримки для Києва.
На кадрах Джо одягнений у світлі штани, шкіряну куртку з хутряним коміром та чорну кепку. Ймовірно, експрезидент був у супроводі своїх охоронців.
Джо Байден і рак
Нагадаємо, що про захворювання Джо Байдена писали ще у березні 2023 року. Тоді, за даними ЗМІ, йшлося про те, що під час медичних процедур чоловікові видалили новоутворення з грудей. Біопсія показала, що це була базальноклітинна карцинома – поширений вид раку шкіри. Тоді ж політик почав демонструвати значні провали у пам’яті.
Перед президентськими виборами 2024 року здоров’я Байдена погіршилося настільки, що його радники обговорювали варіант використання інвалідного візка у разі його переобрання.
У травні 2025 року пресслужба експрезидента підтвердила тяжкий діагноз — лікарі діагностували агресивну форму раку простати з метастазами у кістки. Пізніше дружину Байдена Джилл навіть звинуватили в тому, що вона нібито ігнорувала проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. У жовтні політик завершив курс променевої терапії та продовжує гормональне лікування.
Нагадаємо, що колишній мешканець Білого дому пережив багато сімейних трагедій. Раніше "Телеграф" писав, як померли перша дружина Джо Байдена, його дочка і син.