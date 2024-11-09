Пророссийский нардеп походит из семьи предстателей советской элиты

Политик Евгений Мураев, известный своими пророссийскими взглядами и любовью к стране-террористке, был обвинен в государственной измене, и теперь, вероятно, прохлаждается в "загнивающей" Европе. До того как пойти в политику, Мураев наслаждался беззаботным детством и юностью.

Нардеп-беглец, которому в Украине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, родом из города Змиев Харьковской области. Он вырос в семье представителей советской элиты.

Отец Евгения Мураева, Владимир Кузьмич Мураев, был влиятельным профсоюзным деятелем, а мать Ольга Алексеевна Мураева преподавала химию в Харьковском институте городского хозяйства (ныне ХНУГХ имени Бекетова, который сильно пострадал в результате вражеских обстрелов в феврале 2023 года).

Мураев с отцом Владимиром Кузьмичем

Будущий изменник родины ни в чем себе не отказывал. После распада СССР отец Мураева ушел в бизнес и возглавил строительный завод "Рапид" в Харькове. Успешные родители подарили сыну безмятежное детство и статус представителя местной "золотой молодежи".

В 90-е годы Евгений начал пробовать себя в бизнесе, а немного позже перешел в политику. Первым шагом к успеху стала его победа на выборах в Харьковский облсовет в 2006 году, где он был избран в рамках олигархического проекта "Вече". После того как Янукович одержал победу на президентских выборах, Мураев получил пост главы Змиевской РГА и путь в Верховную Раду.

Затем была "Партия регионов", фракция "Опозиционный блок" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). После этого Мураев создает телеканал "НАШ", который служит инструментом пропаганды в пользу интересов России.

В эфирах нардеп открыто критиковал власть и высказывался против вступления Украины в НАТО. Неоднократно называл Евромайдан "государственным переворотом", а военные действия на Донбассе — "гражданским конфликтом".

Накануне полномасштабного вторжения России Евгений покинул Украину (по другим сведениям — в мае 2022 года). В то время британская разведка утверждала, что оккупанты планировали свергнуть украинскую власть и назначить Мураева главой квази-государственного образования.

Последний раз пророссийского политика видели в Вене, где его супруга нарушила местный закон. Ранее "Телеграф" писал, что известно о жене Евгения Мураева, которая неоднократно снималась в РФ.