Добудова Хмельницької АЕС відповідає зобовʼязанням України в рамках кліматичної угоди

Україна планує завершити добудову третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, що дозволить країні виконати свої зобов’язання за Паризькою угодою.

Цей проєкт, спрямований на зменшення залежності від викопного палива, є важливою частиною кліматичної стратегії України, яка передбачає досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Про це йде мова у матеріалі УНІАН "Світ бере курс на розвиток "атомки": Україна може бути серед лідерів".

На тлі російських атак, які значно пошкодили енергетичну інфраструктуру, Україна зосередила зусилля на ядерній енергетиці як надійному джерелі чистої енергії. Водночас країна отримує підтримку міжнародної спільноти: американська компанія Westinghouse стане головним технологічним партнером у реалізації проєкту, а МАГАТЕ пропонує технічну допомогу для інтеграції нових енергоблоків у загальну енергосистему.

Ці енергоблоки додадуть до енергосистеми країни 2,2 ГВт чистої енергії, що дозволить Україні не лише зміцнити свою енергетичну незалежність, але й сприяти досягненню глобальних цілей зі скорочення викидів. Як зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, реалізація цього проєкту є критично важливою для стабільності української енергосистеми.

Щорічні кліматичні конференції ООН, відомі як COP (Conference of the Parties), є ключовим майданчиком для обговорення та реалізації цілей Паризької угоди, прийнятої у 2015 році. Саме тоді світові країни домовилися про спільні дії для обмеження глобального потепління в межах 1,5-2°C. На нинішньому саміті COP29, що відбувається в Баку, Україна знову підтверджує свою прихильність до цих цілей, роблячи ставку на розвиток чистої ядерної енергетики як важливого кроку на шляху до кліматичної нейтральності.