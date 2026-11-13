Червона риба б’є по гаманцю: три дешевші альтернативи без втрати користі

Порівнюємо ціни на базарі в Переяславі та поживні переваги

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Не вся корисна риба коштує дорого: доступніші види також можуть забезпечити організм білком, омега-3 та важливими мікроелементами. Серед бюджетних альтернатив червоній рибі особливо виділяються оселедець, минтай і сардини, кожна з яких має свої поживні переваги.

Ціни на рибу суттєво відрізняються залежно від виду, тому вибір доступнішого продукту допоможе заощадити без відмови від користі. Які види риби можна придбати дешевше за лосося та сьомгу, чим вони цінні й як їх краще готувати, розповідає "Телеграф".

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Оселедець — один із найвигідніших варіантів для тих, хто хоче отримувати корисні жири без великих витрат. У ньому є омега-3, вітаміни D і B12, йод та селен. За поживною цінністю ця риба може стати альтернативою лососю. Водночас варто звертати увагу на спосіб обробки: солоний оселедець містить чимало натрію, тому для регулярного харчування краще обирати свіжий або заморожений продукт.

Ціна на нього - 15,40 гривень за 100 грамів.

Для регулярного харчування краще обирати свіжий або заморожений оселедець

Свіжий або заморожений оселедець краще обирати замість солоного через вміст солі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Минтай – нежирний варіант на щодень, який легко готувати. Окрім білка, у ньому є селен і вітамін B12. Водночас омега-3 в цій рибі менше, ніж у жирних видах, тож її головна поживна перевага – повноцінний білок.

Ціна на неї - 18,90 грн за 100 грамів по акції.

Минтай легко готувати, він забезпечує організм повноцінним білком

Сардини містять омега-3 та вітаміни D і B12. Якщо їсти їх разом із м’якими кісточками, вони також слугують багатим джерелом кальцію. Практичний вибір – консервовані сардини у власному соку або оливковій олії. Вартість - 33,40 грн за 100 грамів.

Сардини з м’якими кісточками можуть стати джерелом кальцію

Раніше "Телеграф" писав, яка ще риба корисніша та більш дешева за червону.