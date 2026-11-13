Дука заговорив про політичний тиск і витік матеріалів НАБУ: генерал СБУ хоче розслідування ТСК

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Генерал СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП. Своє затримання він назвав помстою.

"Була вказівка вищого політичного керівництва держави не реалізовувати матеріали по співробітникам НАБУ. Я можу це довести. Моє затримання є помстою керівників антикорупційних органів за документування співробітників НАБУ та їх корупційних злочинів", — заявив Дука.

За словами генерала, під час першого етапу операції "Карфаген" детективи НАБУ вилучили з кабінету першого заступника Генерального прокурора України Марії Вдовиченко документи щодо співробітників НАБУ та осіб, наближених до керівництва антикорупційних органів. Дука стверджує, що згодом ці матеріали були злиті, і заявляє про наявність доказів.

Також генерал звернувся до народних депутатів із вимогою створити тимчасову слідчу комісію для перевірки ймовірних корупційних злочинів у НАБУ та САП.

"Я прошу парламентарів створити ТСК та дослідити в установленому законом порядку діяльність НАБУ та САП і їх підлеглих по скоєнню корупційних злочинів, які були нами задокументовані. Я дам всі покази", — наголосив він.

"У той час, коли керівництво держави летить на надважкі для нашої країни перемовини, співробітники антикорупційних органів проводять так звані "суперреалізації", які нічим не закінчуються, але підривають нашу перемовну позицію та змушують йти на поступки нашої територіальної цілісності та суверенітету", — заявив генерал.