Сотні мільйонів на формі для ДСНС та комунальників: дві компанії викрили у змові

Після торгів обидві компанії змінили власників та переїхали на одну адресу

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За 2022-2024 роки "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа" продали через тендери спецодягу приблизно на 746 млн грн. 10 листопада 2026 року Антимонопольний комітет України встановив, що компанії узгоджували дії на п’яти закупівлях "Укрнафти" та "Укрзалізниці".

Про це йдеться у матеріалі "Мільйони від держави – штрафи для "лосей": як учасники тендерів "Укрнафти" позбавляються токсичного бізнесу" .

Серед клієнтів компаній були ДСНС, державні підприємства та комунальні служби.

Що АМКУ встановив на торгах на 45,7 млн. грн.

Комітет ухвалив рішення у справі №111/60/159-рп/к.25. Він встановив, що учасники погоджували дії на п’яти торгах, які "Укрнафта" та "Укрзалізниця" провели у 2023-2024 роках. Загальна очікувана вартість закупівель становила 45,7 млн. грн.

Замовники закуповували виробничі костюми та спеціальний робочий одяг, у тому числі для захисту від нафти, нафтопродуктів, статичної електрики та механічних впливів. За висновками АМКУ, учасники координували поведінку та створювали видимість суперництва, фактично усуваючи конкуренцію один з одним.

Попередні висновки Комітет підготував 16 вересня 2026 року. Остаточне рішення визнає порушення та передбачає штрафи. Ця справа охоплює лише кілька закупівель: за час роботи "УМТК Трейд" встигла взяти участь у понад 100 тендерах.

Хто купував одяг у двох постачальників

Найбільшим замовником "УМТК Трейд" була ДСНС: на неї припало 224,9 млн грн. "Київводоканал" замовив товарів на 97,2 млн грн, "Укргазвидобування" – на 72,8 млн грн, а "Київтеплоенерго" – майже на 54 млн грн.

У 2024 році на тепловідбивний захисний одяг для пожежників уклали контракт на 89,6 млн грн. Ще 68 млн. грн. припало на літні робочі костюми для рятувальників, понад 26 млн. грн. – на зимові куртки.

"Кверт-Медіа" брала участь у семи тендерах. За 2024 рік її тендерні продажі становили 76,9 млн грн. Найбільшим замовником була "Укрзалізниця" – майже на 49,8 млн. грн. Серед інших клієнтів двох постачальників – "Укрпошта", "Миколаївоблтеплоенерго" та комунальні водоканали. Наразі обидві компанії більше не беруть участь у тендерах.

ДСНС стала найбільшим замовником «УМТК Трейд» із закупівлями на 224,9 млн грн

Від різних власників – до однієї власниці та директора

До травня 2026 року "УМТК Трейд" належала Сергію Гончаренко. Він контролював компанію, а окремі періоди був її директором. "Кверт-Медіа" належала Євгену Шевченку, який також керував підприємством. На торгах компанії виступали як самостійні учасники.

Як пов’язані між собою компанії? Інфографіка "Телеграфа"

"Телеграф" перевірив Шевченка через сервіс, який показує, як його записали інші користувачі. Найчастіше зустрічалися варіанти "Євген УМТК" та "УМТК Трейд менеджер". Це дозволяє припустити, що формальний власник "Кверт-Медіа" працював менеджером "УМТК Трейд".

Як записано номер Євгена Шевченка Джерело: Колаж ("Телеграф")

15 травня 2026 року засновницею "Кверт-Медіа" стала громадянка Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода. 26 травня на неї оформили і "УМТК Трейд". Обидві фірми перейшли до однієї власниці за одинадцять днів. Керівником обох компаній став громадянин Узбекистану Уміджон Тешабоєв. Тепер вони мають спільну юридичну адресу: Київ, вулиця Світлицького, 10.

На Карімі Асолат Ісматзода оформлено понад 140 фірм, на Уміджона Тешабоєва – понад 340. Імовірно, вони виступають номінальними власниками та керівниками. Таких іноземців називають "лосями". На них переоформлюють проблемні активи: компанії з податковими боргами, фігурантів кримінальних проваджень чи підприємства, які не хочуть офіційно ліквідувати, щоби не проходити ліквідаційну податкову перевірку.

Як повідомляв "Телеграф", компанія без досвіду аналогічних контрактів отримала від ДСНС понад 115 млн грн за зимові куртки, а після освоєння коштів її перейменували та переписали на громадянина Узбекистану в іншому випадку з бюджетними закупівлями. Цей епізод дає можливість порівняти дві історії: в обох йдеться про великі держзамовлення та зміни у структурі власності, проте джерело не пов’язує ці компанії між собою.