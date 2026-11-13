Понад 140 компаній на одну іноземку: хто отримав фірми, які заробляли на держзакупівлях

Два постачальники спецодягу отримали спільного директора та одну юридичну адресу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У травні 2026 року громадянка Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода стала власницею "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа". У листопаді Антимонопольний комітет України встановив, що ці постачальники погодилися на державних тендерах.

Про це йдеться у матеріалі "Мільйони від держави – штрафи для "лосей": як учасники тендерів "Укрнафти" позбавляються токсичного бізнесу" .

Як з’ясувалося, на Карімі Асолат зареєстровано понад 140 фірм. Вона стала засновницею "Кверт-Медіа" 15 травня 2026, а 26 травня на неї оформили і "УМТК Трейд".

Які компанії перейшли до Карімі Асолат

За даними відкритих реєстрів, за 2022–2024 роки "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа" продали на тендерах товарів приблизно на 746 млн грн. Компанії спеціалізувалися на спецодязі та постачали його державним установам та підприємствам, у тому числі ДСНС, "Укрнафті" та "Укрзалізниці".

До переоформлення "УМТК Трейд" належала Сергію Гончаренко, який у окремі періоди також був директором компанії. "Кверт-Медіа" володів та керував Євген Шевченко. На закупівлі обидві компанії виступали самостійно та мали різних власників.

Як записано номер Євгена Шевченка Джерело: Колаж ("Телеграф")

Після зміни власниці обидві компанії очолив громадянин Узбекистану Уміджон Тешабоєв. У підприємств з’явилася й загальна юридична адреса: Київ, вулиця Світлицького, 10. Усі ці зміни відбулися після торгів, які пізніше стали предметом рішення АМКУ.

Компанії, які окремо брали участь у торгах, за одинадцять днів перейшли до однієї власниці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За які торги АМКУ призначив штрафи

10 листопада 2026 року АМКУ ухвалив рішення у справі №111/60/159-рп/к.25. Комітет встановив, що "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа" узгоджено діяли на п’яти торгах "Укрнафти" та "Укрзалізниці", що відбулися у 2023–2024 роках. Їхня загальна очікувана вартість становила 45,7 млн грн.

Закуповували виробничі костюми та спеціальний робочий одяг, у тому числі для захисту від нафти, нафтопродуктів, статичної електрики та механічних впливів. За висновками Комітету, постачальники координували свої дії, створюючи видимість конкуренції. Кожну компанію оштрафували на 2,41 млн грн — всього на 4,82 млн грн.

Як пов’язані між собою компанії? Інфографіка "Телеграфа"

Що зміна власниці означає для стягнення штрафів

На Уміджона Тешабоєва, нового керівника двох підприємств, оформлено понад 340 фірм. "Телеграф" припускає, що він та Карімі Асолат виступають номінальними власниками проблемних компаній. Так називають людей, на яких переоформлюють бізнес із боргами, кримінальними провадженнями чи іншими ризиками.

Джерело не наводить доказів того, що саме "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа" втратили активи, щоб ухилитися від штрафів. Компанії переоформили до остаточного рішення АМКУ: попередні висновки Комітет підготував 16 вересня 2026 року.

Зміна власників не звільняє юридичних осіб від відповідальності. Фактичне стягнення призначених штрафів залежить від того, чи є у компаній гроші та майно. Якщо рахунки порожні, а активи виведені, виконати рішення складніше. Ще належить встановити, чи зберігають Сергій Гончаренко та Євген Шевченко фактичний контроль над бізнесом після його переоформлення.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінкою видання, понад 95% осіб, згаданих в одному з розслідувань про податкові схеми, були номінальними власниками, а для роботи компаній використовувалися дані понад 120 ФОП у публікації про номінальних власників. Цей матеріал дає контекст для історії Карімі Асолат, але не доводить, що вона чи Уміджон Тешабоєв були номінальними власниками саме "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа".