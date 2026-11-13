Дефіцит олії? Чи варто українцям бігти в магазини після зупинки заводів "Кернел"

Експерти назвали наслідки закриття усіх заводів агрохолдингу, що випускає продукцію під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак"

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Україна виробляє соняшникової олії значно більше, ніж споживає, але чи врятує це ринок після зупинки одного з його найбільших гравців? Через російські атаки агрохолдинг "Кернел" припинив роботу всіх олійних заводів і закупівлю соняшнику. Тепер питання не лише в тому, чи вистачить продукції українцям, а й у тому, куди аграріям продавати врожай і як зміняться ціни.

Чи загрожує країні дефіцит олії, чи варто очікувати подорожчання та які збитки може понести аграрний сектор — "Телеграф" запитав експертів.

"Кернел" зупинив усі заводи й закупівлі насіння: що відомо про удар по гіганту

Агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів. Про це 12 листопада повідомила пресслужба компанії. Рішення ухвалили після масованих атак російських дронів на переробні підприємства країни.

За словами представників холдингу, протягом останніх діб влучання пошкодили виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Зупинитися довелося через специфіку виробництва: воно працює безперервним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Якщо дрон влучить у працююче обладнання, може спалахнути велика пожежа, а життю працівників загрожуватиме небезпека.

При цьому, окрім переробки, компанія у розпал сезону призупинила й закупівлю насіння. Холдингові належить вісім заводів із загальною потужністю переробки 3,5 мільйона тонн насіння соняшнику на рік. Два з них, у Вовчанську та селищі Приколотне на Харківщині, не працюють із 2022 року через війну. Інші виробничі майданчики розташовані, зокрема, в Полтаві, Старокостянтинові на Хмельниччині, Кропивницькому, Чорноморську на Одещині та селі Бандурка на Миколаївщині.

До повномасштабного вторгнення "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 9% світового обсягу) та з її експорту (близько 12%). Компанія випускає олію під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак".

Удар по "Кернел" не єдиний. За даними Електронної зернової біржі України за останній тиждень постраждали заводи з переробки олійних культур у Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Серед працівників окремих підприємств є жертви.

Новина про зупинку найбільшого гравця одразу поставила головне запитання: чи не лишиться покупець без олії.

350 тисяч тонн проти мільйона: чому економіст не бачить дефіциту олії

Дефіциту соняшникової олії не буде, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. В коментарі "Телеграфу" він навів розрахунки, на які спирається:

близько 4 мільйонів тонн олії на рік виробляють в Україні;

олії на рік виробляють в Україні; 350-370 тисяч тонн споживає внутрішній ринок;

споживає внутрішній ринок; трохи менше ніж 3 мільйони тонн припадає на "Кернел";

припадає на "Кернел"; понад мільйон тонн лишається у виробництві без "Кернела".

"Зупинка заводів "Кернел" не створить проблем із забезпеченням українців соняшниковою олією. Навіть без потужностей компанії в країні залишається достатньо виробництва, щоб покрити потреби внутрішнього ринку", — запевняє Олег Пендзин.

Тому скуповувати олію про запас українцям не варто. До того ж, зауважує економіст, цей продукт не призначений для тривалого зберігання: з часом олія втрачає якість і може прогіркнути.

Відсутність дефіциту прогнозує і заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. "Дефіциту точно не буде", — наголосив він у коментарі "Телеграфу".

Проте є інша проблема, і стосується вона вже не покупців, а держави.

Головним негативом зупинки заводів Олег Пендзин називає втрати країни. За його оцінкою, йдеться про шість мільярдів доларів доходів, які "Кернел" приносив в Україну, і про податки з них.

"Цього не буде. Оце проблема. Падатиме ВВП, падатимуть доходи бюджету й надходження валюти в країну. До того ж у "Кернел Груп" працює дуже багато людей, які зараз лишаються без роботи", — зазначає експерт.

Тепер про ціни.

Пляшка олії по 100 гривень, а соняшник дешевшає: що відбувається на ринку

Про вплив на ціни в магазинах Олег Пендзин відповів тими самими розрахунками: власної олії в країні вистачає з великим запасом, тож подорожчання через зупинку "Кернела" експерт не прогнозує.

Станом на 13 листопада рафінована олія "Олейна" об'ємом 850 мл коштує:

Novus — 99,99 грн;

— 99,99 грн; Auchan — 101,50 грн;

— 101,50 грн; Megamarket — 112,50 грн.

Середня ціна становить 104,66 гривні. У жовтні середньомісячна вартість цієї олії була 106,83 гривні. Олія "Щедрий Дар" (торгова марка "Кернел") об'ємом 850 мл у Novus і Auchan коштує по 106 гривень, а в жовтні в середньому коштувала 102,72 гривні.

Ба більше, для тих, хто вирощує сировину, ціни рухаються в інший бік. За даними Електронної зернової біржі, закупівельні ціни на соняшник знизилися до 15-16 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Аналітики біржі очікують подальшого зниження, бо кількість підприємств, здатних закуповувати й переробляти насіння, скорочується.

Падіння цін Денис Марчук пояснює так: "Коли найбільший переробник зупиняє закупівлі, внутрішній ринок втрачає закупівельну ціну. По факту й інші заводи, які працюють, також знижуватимуть закупівельну ціну на внутрішньому ринку".

Чекати виробники не можуть. "Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть місяцями чекати на складах. Тому дуже потрібен прямий експорт, щоб товаровиробники отримали обігові кошти", — каже Марчук.

Він вважає, що в нинішніх умовах потрібно терміново скасувати експортні мита на олійні культури: соняшник, сою та ріпак. За його словами, через мита виробники втратили багато коштів на різниці в ціні. "Сировину всередині країни закуповували на 10% дешевше, ніж на зовнішніх ринках. Це позбавило фермерів оборотних коштів на посівну й збиральну кампанії. Невідомо, коли поновлять роботу заводи, а сировину потрібно продавати. Скасування мит допоможе хоч якось отримати ціну за врожай", — наголошує представник аграріїв.

На ціну соняшнику тиснуть й інші чинники. Пальмова олія подешевшала на тлі падіння світових цін на нафту, і Індія та інші великі імпортери нарощують її закупівлі замість соняшникової. Доставка соняшнику автотранспортом до Туреччини вже коштує 160-180 доларів за тонну.

Про логістику окремо говорить і Олег Пендзин.

Олію нікуди вивозити: чи зможуть конкуренти замінити "Кернел"

Ще однією проблемою для виробників олії залишається експорт. Економіст звертає увагу, що через російські атаки ускладнилася не лише робота підприємств, а й можливість вивозити готову продукцію за кордон.

"Кернел" зупинив заводи не тільки через загрозу нових ударів. Важливу роль відіграють і проблеми з експортом, адже основні маршрути постачання української олії проходять через чорноморські порти. А головні покупці продукції — країни Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Китай", — пояснює Пендзин.

Тому навіть якщо інші виробники збільшать переробку, це не обов'язково допоможе повністю компенсувати зупинку "Кернел". Потрібно ще знайти можливості для вивезення додаткових обсягів продукції.

"Переорієнтувати виробництво можна, але залишається головне питання: куди і яким маршрутом вивозити олію?" — зазначає економіст.

Проблеми з експортом тривають уже не перший місяць. У першій половині вересня Україна експортувала 131 тисячу тонн олії — лише 62% від обсягів, які могли б бути за умови повноцінної роботи портів.

У повідомленні "Кернел" строків відновлення роботи немає. Не названо їх і для інших пошкоджених підприємств: за даними біржі, частину заводів зупинили, щоб оцінити збитки й визначити строки відновлення. Закупівлі насіння холдинг призупинив, а відвантаження зі складів триває.