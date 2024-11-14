Что будет с субсидией из-за отключения света: в Минсоцполитики ответили украинцам

В Правительстве внесли 3 важных изменения на время военного положения

Жители квартир и частных домов в Украине могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако российские оккупанты продолжают атаковать украинские инфраструктурные объекты, в случае атак на энергетику свет отключают.

В Минсоцполитике рассказали, что были разработаны специальные изменения в законодательство уже поддержанные правительством. Одна из них касается потребления электроэнергии. Из-за блекаутов на период действия военного положения, если человек имел субсидию или льготу на услуги ЖКХ, отключения на субсидию не будут влиять, а ее размер не будет уменьшаться.

Также изменили предельную сумму, покупка на которую лишает права получать субсидию. Ее увеличили с 50 до 100 тысяч гривен.

Если человек приобрел генерирующую установку, которая производит электроэнергию и помогает постоянному введению домохозяйства, при приобретении за стоимость до 150 тысяч грн или кредитом с разовым платежом к этой сумме, стоимость генератора не будет учитываться при назначении субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях субсидий для переселенцев. Эта категория имеет право получать субсидию без договора аренды. В январе 2025 года ВПЛ также смогут претендовать на субсидию за аренду жилья.