Фармкомпанія "Здоров’я" продовжує підтримувати харківських спортсменів

Фармкомпанія "Здоров’я" багато років опікується спортсменами Харківщини та сприяє розвитку спорту у цей складний час. Компанія є спонсором баскетбольного клубу "Харківські Соколи", який упевнено тримає лідерську позицію у Вищій лізі України.

БК "Харківські Соколи" має давню історію, його добре знають і шанують у рідному місті. Клуб підтримує багато відданих вболівальників. На жаль, через безпекову ситуацію нині у Харкові не проводяться ігри. А багато людей змушені були покинути рідне місто. Та все ж, у якому місті не грала б команда, з трибун за спортсменів вболівають їхні шанувальники.

Як і раніше, у цьому сезоні партнером команди є харківська фармацевтична компанія "Здоров’я". Її допомога сприяє розвитку команди та українського баскетболу в цілому.

— Компанія "Здоров'я" підтримує команду фінансово. Ця допомога дуже важлива. Велика подяка компанії за підтримку "Харківських Соколів" та баскетболу у Незламному Харкові, — зазначили представники клубу.

Нині у регулярному чемпіонаті Вищої ліги Федерації баскетболу України змагаються 9 команд. Команда "Харківські Соколи" зіграла п’ять ігор у двох турах, які проходили у Києві та Південному. За підсумками двох ігрових тижнів харків’яни посідають першу сходинку рейтингу.

Двоє гравців команди — Вадим Заплотинський і Дмитро Мартинов — потрапляли до п'ятірки кращих ігрового тижня Вищої ліги.

У фармкомпанії "Здоров’я" зазначили, що для них важливо популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. А такі потужні команди якнайкраще презентують баскетбол і заохочують до спорту.

Нагадаємо, що вже багато років поспіль фармкомпанія "Здоров’я" опікується молодими спортсменами та є постійним спонсором чемпіонатів зі спортивної боротьби у Харкові. Неодноразово переможцями у всеукраїнських і міжнародних змаганнях ставали й працівники компанії.

— Дбати про здоров’я українців — наша головна місія. Тому ми підтримуємо спорт, заохочуємо до активного способу життя, допомагаємо відновлювати ментальне і фізичне здоров’я та виробляємо якісні лікарські засоби. Це все важливо для майбутнього нашої країни, яке ми відстоюємо усі разом, — наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".