Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать харьковских спортсменов

Фармкомпания "Здоровье" много лет занимается спортсменами Харьковщины и способствует развитию спорта в это сложное время. Компания является спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы", который уверенно держит лидерскую позицию в Высшей лиге Украины.

БК "Харьковские Соколы" имеет давнюю историю, его хорошо знают и уважают в родном городе. Клуб поддерживает много преданных болельщиков. К сожалению, из-за ситуации в сфере безопасности сейчас в Харькове не проводятся игры. А многие вынуждены были покинуть родной город. И все же, в каком бы городе ни играла команда, с трибун за спортсменов болеют их поклонники.

По-прежнему в этом сезоне партнером команды является харьковская фармацевтическая компания "Здоровье". Ее помощь способствует развитию команды и украинского баскетбола в целом.

- Компания "Здоровье" поддерживает команду финансово. Эта помощь очень важна. Большое спасибо компании за поддержку "Харьковских Соколов" и баскетбола в Несокрушимом Харькове, — отметили представители клуба.

В регулярном чемпионате Высшей лиги Федерации баскетбола Украины соревнуются 9 команд. Команда "Харьковские Соколы" сыграла пять игр в двух турах, проходивших в Киеве и Южном. По итогам двух игровых недель харьковчане занимают первую строчку рейтинга.

Двое игроков команды — Вадим Заплотинский и Дмитрий Мартынов — попадали в пятерку лучших игровой недели Высшей лиги.

В фармкомпании "Здоровье" отметили, что для них важно популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи. А такие мощные команды лучше презентуют баскетбол и побуждают заниматься спортом.

Напомним, что уже много лет фармкомпания "Здоровье" занимается молодыми спортсменами и является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове. Неоднократно победителями во всеукраинских и международных соревнованиях становились и работники компании.

— Заботиться о здоровье украинцев — наша главная миссия. Поэтому мы поддерживаем спорт, поощряем активный образ жизни, помогаем восстанавливать ментальное и физическое здоровье и производим качественные лекарственные средства. Это все важно для будущего нашей страны, которое мы отстаиваем все вместе, — подчеркнул Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".