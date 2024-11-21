Знадобиться не тільки паспорт. Які документи потрібно підготувати для отримання субсидії

Згідно з даними про доходи, будуть рахувати суму субсидії

В Україні існує механізм для підтримки тих осіб, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги в повному об'ємі. Вони можуть отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Для отримання такого виду допомоги потрібно подати документи до Пенсійного фонду різними способами:

онлайн — через веб портал Пенсійного фонду, портал "Дія" або відповідний додаток ПФУ для смартфонів

особисто — у відділенні Пенсійного фонду, в ЦНАПі чи через уповноваженого в місцевій територіальній Раді

поштою на адресу Пенсійного фонду.

При подачі документів заповнюється заява та декларація, де вказуються основні паспортні дані заявника, його членів родини та осіб зі складу домогосподарства та їхніх членів родин. Також заповнюються дані про саме домогосподарство: його адресу та надавачів комунальних послуг. Можлива також скорочена подача документів, коли більшість цих даних Пенсійний фонд отримуватиме самостійно.

Які додаткові документи потрібні для отримання субсидії

Якщо хтось із членів домогосподарства або членів їхніх родин є працездатним за віком, однак не працює потрібно пояснення чому так відбувається. Людина може навчатися чи бути офіційно безробітною. Іноді це потрібно підтвердити окремою довідкою.

Якщо людина мала борг за житлово-комунальні послуги і має договір на реструктуризацію цього боргу, потрібно додавати його копію до заяви та декларації.

Якщо людина винаймає житло, то потрібно додати копію договору про оренду до пакета документів.

Якщо людина має статус ВПО, то підтвердженням її реєстрації за місцем проживання є довідка ВПО.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на дрова. Це інший вид субсидії для людей, які не мають іншого способу опалення окрім пічного.