Что изменится в назначении субсидий с 1 декабря

Для тех, кто планирует подавать документы, нужно учесть два существенных момента

В Украине идет назначение субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Получение субсидии в отопительный период позволяет привлекать большую сумму для многих семей. Право на получение субсидии имеют не все, а только то или имущественное положение не позволяет в полной мере оплачивать услуги ЖКХ.

С 1 декабря некоторые моменты в начислении субсидии меняются. В частности, при подаче документов после 1 декабря субсидии будут начисляться с месяца подачи документов. Если успеть подать документы к началу первого зимнего месяца, субсидию будут считать со старта отопительного сезона с октября.

Если субсидию назначают не в начале отопительного периода, то доход учитывается по-другому :

для пенсионеров учитывается сумма предоставленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, идущему в месяц из которого назначается субсидия. То есть при подаче документов в декабре, учитывается пенсия за октябрь.

учитывается сумма предоставленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, идущему в месяц из которого назначается субсидия. То есть при подаче документов в декабре, учитывается пенсия за октябрь. для работающих членов домохозяйства учитываются выплаты за два квартала, предшествующие месяцу, идущему перед месяцем обращение по назначению жилищной субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому на субсидию претендовать не стоит. Есть не только имущественные ограничения, но и по определенному социальному статусу.