Як дізнатись, що субсидію надали. Три прості способи

Субсидію призначають за 10-14 днів, або відмовляють у ній

Субсидію на житлово-комунальні послуги користуються сотні тисяч людей в Україні. Це допомагає заощадити гроші на оплаті рахунків. Сума для кожної родини вираховується індивідуально через 10-14 днів після подачі документів.

Про надання субсидії Пенсійний фонд сповіщає заявника. Це може робитися різним чином, залежно від того, як ви подавали документи.

Якщо подавали документи онлайн

При подачі документів онлайн через портал Пенсійного фонду, вам надійде сповіщення на самому порталі. Воно надійде в розділ "Мої повідомлення" — "Індивідуальні повідомлення". Згодом можна буде подивитися дані про субсидію в розділі "Моя субсидія". В разі подачі через портал "Дія", відповідь щодо субсидії надійде в розділи "Зверніть увагу" або "Замовлені послуги" на порталі протягом трьох днів здати ухвалення рішення.

Якщо подавали документи в ЦНАПі чи відділенні

При подачі документів звичайним чином відповідь щодо субсидії надійде на електронну пошту, вказану при подачі документів. Також з Пенсійного фонду можуть перетелефонувати, в разі уточнень.

Перевірка надання субсидії через гарячу лінію

Якщо онлайн спосіб перевірки результату подання документів на субсидію вам недоступний, можна скористатися телефоном. На сайті пенсійного фонду є контакти відділень за областями або ж можна зателефонувати на номер гарячої лінії 0-800-503-753.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію на дрова також можна отримати в Україні. Максимальна сума відшкодування, яке надається до кінця грудня 2024, року 21 тисяча грн.