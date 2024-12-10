До дитсадків Кропивницького постачали неякісне вершкове масло, — Держпродспоживслужба Кіровоградської області

Головне управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області виявило, що вершкове масло, яке постачали до закладів освіти Кропивницького впродовж квітня-серпня 2024 року, не відповідає державним стандартам якості.

Постачальником вершкового масла в цей період був ФОП Перанський В.А. Про результати перевірок Держпродспоживслужби повідомило управління освіти Кропивницького міської ради та Нацполіцію.

Про це йдеться у відповіді на журналістський запит "Телеграфу" від Держпродспоживслужби Кіровоградської області.

Раніше прокуратура Кіровоградської області ініціювала гучну судову справу щодо попереднього постачальника "ОПТТОРГ-К", звинувачуючи його у постачанні неякісної продукції. Попри те, що постачальник оприлюднив результати експертизи зразків масла, які підтверджували його якість, та заявив про готовність до незалежних перевірок його продукції.

Виробник масла (Хмельницька маслосирбаза. — Ред.) також заявив про упередженість дій прокуратури, а за самого виробника ХМСБ публічно вступилась найбільша асоціація молочних виробників — СМПУ.

Не чекаючи завершення судового розгляду, управління освіти Кропивницький міської ради оголосило новий тендер.

Його переможцем стала компанія ФОП Перанський В.А., який постачав до дитсадочків продукцію ТОВ "Глобинський маслосирзавод" (ТМ Молочна Історія). Продукцію цього виробника перевірили у Держпродспоживслужбі та виявили, що вона не відповідає ДСТУ.

Про це стало відомо з відповіді на запит від Держпродспоживслужби Кіровоградської області.

Як йдеться у тексті відповіді, у квітні 2024 року управління освіти Кропивницької міської ради звернулося до обласного управління Держпродспоживслужби із проханням провести в закладах освіти відбір зразків масла моноліт солодковершкове Селянське 10 кг 73% жиру зазначеного виробника (ТОВ "Глобинський маслосирзавод").

Реагуючи на це звернення, Держпродспоживслужба провела відбір проб масла зазначеного виробника у серпні 2024 року в дошкільному відділенні "Лелеківська гімназія".

Основний зразок було направлено до уповноваженої лабораторії для проведення дослідження.

"Відповідно до експертного висновку Черкаської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів від 21.08.2024 № 002167 д.к./4 встановлено, що дана проба за показниками чистоти молочного жиру методом газохроматографічного аналізу тригліцеридів не відповідає ДСТУ EN ISO 17678:2022 (EN ISO 17678:2019, IDT ISO 17678:2019, IDT). Про факт невідповідності продукції було повідомлено управління освіти Кропивницької міської ради та дошкільне відділення "Лелеківська гімназія Кропивницької міської ради" листом Головного управління від 22.08.2024 № 01-1\3527\02.1", — йдеться у відповіді на журналістський запит.

Про порушення було повідомлено управління освіти міської ради, а також передано матеріали до Національної поліції для вжиття заходів.

Держпродспоживслужба також провела додаткові перевірки постачальника ФОП Перанського В.А., щоб встановити ланцюг постачання неякісної продукції.

"Про результати здійснених заходів було повідомлено листом департамент освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 05.11.2024 № 01-1/4792/02.1. Одночасно про факти виявлених порушень до Головного управління Національної поліції був направлений лист про вжиття заходів від 25.09.2024 № 01-1/4063/02.1", — підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Минуло понад місяць від моменту звернення Держпродспоживслужби до ГУ Національної поліції, втім поки правоохоронці демонструють бездіяльність у цьому напрямку.

Так само не було офіційних заяв від прокуратури Кіровоградщини, попри те, що саме органи прокуратури та особисто прокурор Ян Стрелюк раніше продемонстрували активну роботу проти попереднього постачальника та зробили низку гучних заяв про необхідність постачання якісного вершкового масла до дитячих садочків міста Кропивницький.