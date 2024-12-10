В детсады Кропивницкого поставляли некачественное сливочное масло, — Госпродпотребслужба Кировоградской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области выявило, что сливочное масло, которое поставляли в учебные заведения Кропивницкого на протяжении апреля-августа 2024 года, не отвечает государственным стандартам качества.

Поставщиком сливочного масла в этот период был ФОП Перанский В.А. О результатах проверок Госпродпотребслужбы сообщило управление образования Кропивницкого городского совета и Нацполиция.

Об этом говорится в ответе на журналистский запрос "Телеграфа" от Госпродпотребслужбы Кировоградской области.

Ранее прокуратура Кировоградской области инициировала громкое судебное дело в отношении предыдущего поставщика "ОПТТОРГ-К", обвиняя его в поставках некачественной продукции. Несмотря на то, что поставщик обнародовал результаты экспертизы образцов масла, подтверждающих его качество, и заявил о готовности к независимым проверкам его продукции.

Производитель масла (Хмельницкая маслосырбаза. — Ред.) также заявил о предвзятости действий прокуратуры, а за самого производителя ХМСБ публично вступилась крупнейшая ассоциация молочных производителей — СМПУ.

Не дожидаясь завершения судебного разбирательства, управление образования Кропивницкого городского совета объявило новый тендер.

Его победителем стала компания ФОП Перанский В.А., поставлявший в детсады продукцию ООО "Глобинский маслосырзавод" (ТМ Молочная История). Продукцию этого производителя проверили в Госпродпотребслужбе и обнаружили, что она не соответствует ГСТУ.

Об этом стало известно из ответа на запрос Госпродпотребслужбы Кировоградской области.

Как говорится в тексте ответа, в апреле 2024 года управление образования Кропивницкого городского совета обратилось в областное управление Госпродпотребслужбы с просьбой провести в учебных заведениях отбор образцов масла монолит сладкосливочное Селянское 10 кг 73% жира указанного производителя (ООО "Глобинский маслосырзавод").

Реагируя на это обращение, Госпродслужба провела отбор проб масла указанного производителя в августе 2024 года в дошкольном отделении "Лелековская гимназия".

Основной образец был направлен в уполномоченную лабораторию для проведения исследования.

"Согласно экспертному заключению Черкасской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей от 21.08.2024 № 002167 д.к./4 установлено, что данная проба по показателям чистоты молочного жира методом газохроматографического анализа триглицеридов не соответствует ГСТУ EN ISO 17678:2022 (EN ISO 17678:2019, IDT ISO 17678:2019, IDT). О факте несоответствия продукции было уведомлено управление образования Кропивницкого городского совета и дошкольное отделение "Лелековская гимназия Кропивницкого городского совета" письмом Главного управления от 22.08.2024 № 01-1\3527\02.1", — говорится в ответы на журналистский запрос.

О нарушении было уведомлено управление образования городского совета, а также переданы материалы в Национальную полицию для принятия мер.

Госпродпотребслужба также провела дополнительные проверки поставщика ФОП Перанского В.А., чтобы установить цепь поставки некачественной продукции.

"О результатах осуществленных мер был уведомлен письмом департамент образования и науки Кировоградской областной военной администрации от 05.11.2024 № 01-1/4792/02.1. Одновременно о фактах выявленных нарушений в Главное управление Национальной полиции было направлено письмо о принятии мер от 25.09.2024 № 01-1/4063/02.1", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Прошло больше месяца с момента обращения Госпродпотребслужбы в ГУ Национальной полиции, однако пока правоохранители демонстрируют бездействие в этом направлении.

Также не было официальных заявлений от прокуратуры Кировоградщины, несмотря на то, что именно органы прокуратуры и лично прокурор Ян Стрелюк ранее продемонстрировали активную работу против предыдущего поставщика и сделали ряд громких заявлений о необходимости поставки качественного сливочного масла в детские сады города Кропивницкий.