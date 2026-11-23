Якість лампочку вражає

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Українка у мережі здивувала користувачів лампочкою. Адже вона пропрацювала колосальну кількість часу і тільки зараз перегоріла.

Про це свідчить допис жінки у Threads. За її словами, працювала лампочка щодня по кілька годин поспіль, а прослужила вона майже 18 років.

"Maxus рекомендую, нарешті перегоріла", — йдеться у дописі.

Допис про лампочку Maxus

На фото показано класичну білу лампочку з пружною, а на її цоколі зазначена дата 11.12.2008. Виходить, що лампочка пропрацювала 17 років поспіль. При цьому жінка каже, що використовувалась лампочка щодня.

Користувачі у коментарях були здивовані такою довготривалою роботою та писали, що раніше якість лампочок була краще. Дехто ділився своїм схожим досвідом про довговічну роботу. Люди писали:

Перевірте ще можливо це просто відключення світла.

Є ймовірність, що цей пост побачить людина, яка народилась пізніше, ніж почала працювати ця лампочка.

Ахах. В мене рівненські lummax досі працюють в підвалі будинку з тих же часів.

Зараз максус вже не той що раніше…

Вітаю, майже повнолітня лампочка.

Це була серія "САКУРА", всі лампи цієї серії служили по 10-15 років, зараз Масус — це звичайні типові китайські світлодіоди на 1-3 роки.

Цікавий лайфхак підписувати лампочки датою початку використання.

Такої якості вже не існує.

В мене така ж. Перегоріла тиждень тому. Теж десь 2008-2010.

Чи продають такі лампочки зараз

В Україні є чимало магазинів, де й досі можна зустріти лампочку Maxus. Її ціна складає понад 50 грн. Ця лампочка входить до серії економних та споживаю 9 ватів електроенергії.

Де купити лампочку

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