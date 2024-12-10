FAVBET вручили спеціальну нагороду на Всеукраїнській рекламній коаліції Effie Awards Ukraine 2024

Effie Awards — визначна світова нагорода у сфері маркетингу, що відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії

24 листопада у Києві відбулася одна з найважливіших маркетингових подій — Effie Awards Ukraine 2024. Цього року компанія FAVBET стала ігровим партнером премії та вручила спеціальну нагороду "Партнерство заради перемоги 2023/2024" креативному агентству Banda.

Цього року в журі були понад 270 експертів : маркетологи, керівники агентств, медіафахівці, дослідники та консультанти. Учасники премії мали шанс отримати визнання за найефективніші маркетингові кампанії. Оцінювання відбувалося за міжнародними стандартами однієї з найпрестижніших нагород у світі реклами.

Так, креативники Banda отримали спеціальну нагороду від FAVBET за кейс "EYE FOR AN EYE" (ОКО ЗА ОКО). Премію вручав Євген Яценко, директор з маркетингу Favbet та член журі Effie Awards Ukraine 2024.

Євген увійшов до складу українського журі Effie Awards Europe 2024 та оцінював роботи в блоці "Best of Europe". Це спеціальна категорія для кампаній, що отримали золото чи гран-прі національної премії Еффі, в тому числі й в Україні.

Effie Awards Ukraine 2024

"Український маркетинг сьогодні — це більше, ніж бізнес, це вклад у майбутнє країни. Креативність стає нашим голосом у світі та силою, що об’єднує суспільство. Створюючи такі важливі креативні роботи ми підсилюємо голос нації, що творить майбутнє навіть у найскладніші часи", — каже Євген Яценко.

Effie Awards — визначна світова нагорода у сфері маркетингу, що відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії. Щороку за підсумками Effie Awards Ukraine складаються національні рейтинги ефективності серед комунікаційних агентств, рекламодавців та брендів.