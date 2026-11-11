Пенсіонерам можуть повністю компенсувати комуналку: хто має право на 100% знижку

Пільга доступна колишнім працівникам визначених професій

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Оплата комунальних рахунків забирає частину пенсії, але сам вихід на пенсію не дає автоматичної знижки. Для окремих колишніх працівників з сільської місцевості передбачена повна пільга в межах установлених норм – право на неї залежить від професії, проживання та доходів.

Пенсійний фонд України пояснює, що 100% знижку надають пенсіонерам визначених професій, які працювали та проживають у сільській місцевості. Для інших пенсіонерів також є спосіб заощадити на комуналці.

Хто з пенсіонерів має право на повну знижку на комуналку

Скористатися пільгою можуть ті, хто працювали за певними професіями у сільській місцевості:

педагогічні працівники,

медичні працівники,

фармацевтичні працівники,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники музеїв і бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури,

працівники закладів освіти сфери культури.

Значення має трудовий стаж. Як пояснює Центр правової допомоги, потрібно мати щонайменше три роки відповідного стажу, а на момент виходу на пенсію працювати на посаді, яка дає право на цю пільгу.

Проживання у сільській місцевості потрібно зберегти й після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер переїхав до міста, право на цю професійну пільгу не зберігається.

Як дохід сім’ї впливає на пільгу

Для призначення 100% знижки Пенсійний фонд враховує середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу. Його порівнюють із граничним показником, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році цей показник становить 4 660 гривень на одну особу на місяць.

Отже, під час розрахунку беруть доходи самого пенсіонера та членів його сім’ї. Водночас ця знижка надається особисто пенсіонеру: на інших членів сім’ї вона не поширюється.

Професійну пільгу призначають на дванадцять місяців із місяця визначення права на неї. Для тих, хто вже отримував її з урахуванням доходу, у 2026 році Пенсійний фонд визначає право на новий період автоматично за інформацією про доходи.

Подати заяву на пільгу можна дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо дохід перевищує встановлену межу, пенсіонер може звернутися за житловою субсидією. Її розмір визначають за іншими правилами, з урахуванням доходів і витрат домогосподарства.

Щоб отримати субсидію з початку опалювального періоду 2026–2027 років, заяву потрібно подати до 30 листопада включно. У разі пізнішого звернення допомогу призначать із місяця подання заяви.

За доходу понад межу професійної пільги пенсіонер може звернутися по субсидію

ПФУ пояснював, що також є інший вид — субсидія на придбання дров, яку можуть отримати мешканці будинків із виключно пічним опаленням, чиї доходи не покривали витрат на паливо.

Які документи подати та як оформити допомогу

Для професійної пільги потрібно підтвердити роботу в сільській місцевості за відповідною спеціальністю. Для цього підходять довідка або записи в трудовій книжці. На підставі документів відомості про пенсіонера вносять до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для призначення допомоги подають заяву та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Також потрібні документ, що посвідчує особу, і документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків, якщо він є.

Звернутися можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб місцевої ради чи ЦНАП. Документи також приймають поштою, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, застосунок Пенсійний фонд або портал Дія.

Для оформлення через вебпортал потрібно авторизуватися в особистому кабінеті та відкрити розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Якщо даних у Реєстрі ще немає, спочатку подають заяву про їх внесення зі сканованими підтвердними документами, а після цього – заяву про надання пільги. Результат розгляду доступний в особистому кабінеті.

Які знижки доступні за іншими пільговими статусами

Пенсіонер також може отримувати допомогу на оплату комунальних послуг за іншим статусом. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, особам з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп передбачена знижка 100% без урахування доходів.

Для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності знижка становить 75%. Для сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України – 50%; ці пільги також надають без урахування доходів.

У всіх випадках допомогу розраховують у межах соціальної норми площі житла та нормативів споживання послуг.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонеру, якому Пенсійний фонд України відмовив у комунальній пільзі, варто отримати рішення та з’ясувати причину відмови. За загальним правилом, звернутися до суду можна протягом шести місяців від дня, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав.