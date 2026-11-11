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Трампа присоромили за слова про Зеленського: що він сказав

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Фрагмент інтерв’ю Трампа зібрав сотні реакцій у X
Фрагмент інтерв’ю Трампа зібрав сотні реакцій у X. Фото Колаж ("Телеграф")

Під час інтерв’ю Росу Даутету американський лідер заявив про "величезну ненависть" між президентами України та Росії

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Президент США Дональд Трамп розкритикував після відповіді на питання про ставлення Володимира Зеленського до Росії. Співрозмовник нагадав про вторгнення в Україну, але Трамп заговорив про неповагу до Росії під час першої зустрічі.

Про реакцію на його слова пише Irish Star. Уривок розмови поширили у X, де він зібрав сотні реакцій.

Як Трамп відповів на запитання про Зеленського

В інтерв’ю Трамп говорив про стосунки Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Даутет запитав, чи зрозуміліше таке ставлення з боку українського президента, адже його країна зазнала вторгнення.

"Так, це так, але коли у них була перша зустріч, до Росії виявили велику неповагу, тому я нічого не говоритиму", — відповів президент США Дональд Трамп.

Потім американський лідер згадав про свій попередній президентський термін і заявив, що за його керівництва війна не почалася б.

"Війни не було протягом моїх чотирьох років, і вона ніколи не почалася б, хоча це було заповітним бажанням президента Путіна", — сказав Дональд Трамп.

https://x.com/atrupar/status/2119594132842635484?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2119594132842635484%7Ctwgr%5E86ef06cfbc397dea5ee4f79658b939c479a8defe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.irishstar.com%2Fnews%2Fus-news%2Fdonald-trump-brutally-slammed-making-37856977

За що користувачі розкритикували президента США

Слова Трампа обурили глядачів. У коментарях його звинувачували в неповазі до Зеленського та заперечували проти вимоги шанобливо ставитися до держави, яка вторглася в Україну.

Карикатура із зображенням Володимира Путіна за Білим домом із написом PUTIN та кошиком із прапором США
Коментатори заперечили проти вимоги поважати державу, яка вторглася в Україну

"Чому від Зеленського очікують поваги до Росії, коли Росія не виявила жодної поваги до суверенітету, кордонів чи народу України? Чому до жертви висувають вищі вимоги, ніж до агресора?" – написав один із користувачів.

Скріншот чотирьох публікацій у X з коментарями про Путіна, Трампа та Україну
Користувачі соцмережі заперечують вимогу шанобливо ставитися до Росії

Інший коментатор назвав слова Трампа ганьбою США. Серед інших реакцій, наведених виданням, були особисті образи американського президента.

Скріншот X із чотирма публікаціями користувачів, які критикують слова Трампа
Користувачі X заперечили проти вимоги шанобливо ставитися до Росії

Як повідомляв "Телеграф", у 2022-2024 фінансових роках Конгрес США схвалив майже 174,2 млрд доларів додаткових асигнувань у відповідь на війну Росії проти України у матеріалі про вибори до Конгресу. Ця сума відбиває масштаб фінансування, затвердженого законодавцями. Перемога партій на проміжних виборах може змінити політичні умови для подальших рішень щодо підтримки України.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Критика #Дональд Трамп #Володимир Зеленський