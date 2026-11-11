Трампа присоромили за слова про Зеленського: що він сказав

Під час інтерв’ю Росу Даутету американський лідер заявив про "величезну ненависть" між президентами України та Росії

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Президент США Дональд Трамп розкритикував після відповіді на питання про ставлення Володимира Зеленського до Росії. Співрозмовник нагадав про вторгнення в Україну, але Трамп заговорив про неповагу до Росії під час першої зустрічі.

Про реакцію на його слова пише Irish Star. Уривок розмови поширили у X, де він зібрав сотні реакцій.

Як Трамп відповів на запитання про Зеленського

В інтерв’ю Трамп говорив про стосунки Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Даутет запитав, чи зрозуміліше таке ставлення з боку українського президента, адже його країна зазнала вторгнення.

"Так, це так, але коли у них була перша зустріч, до Росії виявили велику неповагу, тому я нічого не говоритиму", — відповів президент США Дональд Трамп.

Потім американський лідер згадав про свій попередній президентський термін і заявив, що за його керівництва війна не почалася б.

"Війни не було протягом моїх чотирьох років, і вона ніколи не почалася б, хоча це було заповітним бажанням президента Путіна", — сказав Дональд Трамп.

За що користувачі розкритикували президента США

https://x.com/atrupar/status/2119594132842635484?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2119594132842635484%7Ctwgr%5E86ef06cfbc397dea5ee4f79658b939c479a8defe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.irishstar.com%2Fnews%2Fus-news%2Fdonald-trump-brutally-slammed-making-37856977

Слова Трампа обурили глядачів. У коментарях його звинувачували в неповазі до Зеленського та заперечували проти вимоги шанобливо ставитися до держави, яка вторглася в Україну.

Коментатори заперечили проти вимоги поважати державу, яка вторглася в Україну

"Чому від Зеленського очікують поваги до Росії, коли Росія не виявила жодної поваги до суверенітету, кордонів чи народу України? Чому до жертви висувають вищі вимоги, ніж до агресора?" – написав один із користувачів.

Користувачі соцмережі заперечують вимогу шанобливо ставитися до Росії

Інший коментатор назвав слова Трампа ганьбою США. Серед інших реакцій, наведених виданням, були особисті образи американського президента.

Користувачі X заперечили проти вимоги шанобливо ставитися до Росії

Як повідомляв "Телеграф", у 2022-2024 фінансових роках Конгрес США схвалив майже 174,2 млрд доларів додаткових асигнувань у відповідь на війну Росії проти України у матеріалі про вибори до Конгресу. Ця сума відбиває масштаб фінансування, затвердженого законодавцями. Перемога партій на проміжних виборах може змінити політичні умови для подальших рішень щодо підтримки України.