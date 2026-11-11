Не тільки блокування: в СБУ розповіли, що чекає на Telegram-канали після скандалу в Петропавлівській Борщагівці

Спецслужба надсилає платформі запити на блокування каналів, що загрожують державним інтересам України

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Після подій у Петропавлівській Борщагівці СБУ відповіла на запит про канали, які поширюють відомості про мобілізаційні заходи та заклики протидіяти ТЦК. У відомстві розповіли про моніторинг таких ресурсів і притягнення їхніх адміністраторів до відповідальності.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Телеграфа" від 03.11.2026 № 1786. Документ підписав речник спецслужби Артем Дехтяренко.

Які запитання "Телеграф" надіслав до СБУ

Редакція запитала про правову оцінку дій адміністраторів каналів, виявлені зв’язки зі спецслужбами РФ і можливі санкції. Перше запитання стосувалося закликів до протидії військовим:

"Чи здійснюється правова оцінка дій адміністраторів Telegram-каналів, які повідомляють про мобілізаційні заходи, закликають до протидії ТЦК, закликали до пікетування та блокування місць дислокації військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці?" – запитав "Телеграф" у запиті до СБУ.

"Скільки Telegram-каналів або мережевих груп було ідентифіковано з початку року як координовані спецслужбами РФ для зриву мобілізаційних заходів?" – ще одне запитання редакції.

"Чи ініціює СБУ перед РНБО питання про запровадження персональних або секторальних санкцій проти Telegram-каналів або обмеження роботи Telegram?" – також запитав "Телеграф".

Що СБУ повідомила про моніторинг і розслідування

У відповіді спецслужба заявила, що російські спецслужби регулярно створюють нові канали та залучають нових агентів для інформаційного впливу. Кіберфахівці СБУ систематично відстежують інформаційний простір, виявляючи деструктивний антиукраїнський контент, проросійську пропаганду та протиправну діяльність людей, груп і організацій, які поширюють відомості про місцеперебування співробітників ТЦК.

Кіберфахівці відстежують поширення відомостей про місцезнаходження співробітників ТЦК Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"СБУ неодноразово викривала, зокрема, адміністраторів телеграм-каналів, які незаконно поширювали інформацію про Збройні сили України та інші військові формування в особливий період", – йдеться у відповіді СБУ.

У разі виявлення ознак протиправної діяльності з використанням месенджерів спецслужба вживає комплексних заходів для встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності у передбаченому законом порядку. За даними відомства, у багатьох випадках викриті адміністратори визнають провину, співпрацюють зі слідством і самостійно видаляють деструктивний контент.

Як СБУ домагається блокування каналів

"СБУ систематично надсилає безпосередньо платформі численні запити щодо блокування каналів, функціонування яких створює загрози державним інтересам України в інформаційній сфері, а платформа надалі діє відповідно до власних задекларованих політик. Ця робота триває постійно", – повідомили в СБУ у відповідь на запит.

Відповідь на редакційний запит підписав начальник управління СБУ Артем Дехтяренко

У відомстві також зазначили, що законодавством встановлено обмеження доступу до інформації СБУ, створеної в межах протидії наявним і потенційним загрозам державній безпеці. Це стосується, зокрема, планів, змісту, форм і методів такої роботи.

СБУ спільно з Центром протидії дезінформації регулярно інформує громадськість про Telegram-канали, які поширюють проросійську пропаганду. У відомстві пояснили, що це допомагає відрізняти деструктивний контент від патріотичних проукраїнських майданчиків, які протидіють кремлівським наративам і надають аудиторії суспільно важливу інформацію.

Як повідомляв "Телеграф", Валентина Молода опинилася в центрі уваги після подій 2 листопада біля будинку з військовими в Петропавлівській Борщагівці, де вона заявляла про незаконне утримання людей і необхідність термінової медичної допомоги. Стало відомо, що швидку, якою вона користувалася, продали ще у 2024 році.