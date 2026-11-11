Колись тут жили тисячі людей, а тепер — тиша й руїни: що приховує польське місто-привид (фото)

На відміну від сусіднього Борне-Суліново, колишнє військове поселення Кломіно не вдалося заселити знову

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Польське Кломіно, яке десятиліттями перебувало під контролем радянських військових, перетворилося на покинуте поселення. Житлові будинки та військові об’єкти руйнуються, частину забудови вже знесли.

Як пише Interia, Кломіно розташоване у Щецинецькому повіті, на території ґміни Борне-Суліново. Від однойменного міста його відділяє близько 12 кілометрів.

Відновленню Кломіно завадили стан будинків і відсутність плану розвитку території

Історія поселення почалася в 1930-х роках із будівництва німецької військової інфраструктури. Після Другої світової війни територію зайняла Радянська армія. Для військовослужбовців та їхніх родин тут звели багатоквартирні будинки, відкрили магазини, медичні заклади й кінотеатр. Поселення залишалося закритою військовою територією, відокремленою від цивільного життя країни.

У 1992 році радянські військові залишили Кломіно, а наступного року територію передали польській адміністрації. Разом із гарнізоном виїхали люди, чиї робота й побут були пов’язані з ним. Залишену інфраструктуру не вдалося належно використати: будівлі почали руйнуватися, частина обладнання зникла.

У Кломіно житлові будинки звели для військовослужбовців та їхніх родин

Перешкодами для відновлення стали поганий стан будинків, потреба в ремонтах і відсутність плану розвитку території. Кломіно не перетворилося ні на житловий осередок, ні на туристичний центр, здатний привабити нових мешканців.

Після від’їзду гарнізону залишену інфраструктуру не змогли належно використати

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