Такі прізвища давали лише талановитим українцям: перевірте у списку своє

Цікава та пізнавальна інформація

Більшість українських прізвищ містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать про те, що вони були дуже гарними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був дуже талановитим і виділявся на тлі інших.

Про такі родові імена можна дізнатися завдяки ресурсу "Рідні". Вони донині зберегли пам’ять про характер та визначні здібності наших предків.

Відомо, що основою українських прізвищ часто слугувала соціальна приналежність людини, рід її занять і професія. Найталановитіших було прийнято "нагороджувати" промовистими родовими іменами.

Такі прізвища згодом ставали прізвищами і передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Прізвища, які давали найталановитішим українцям

Наші пращури виокремлювали талановитих людей і давали їм особливі прізвища. Почувши таке родове ім'я, оточуючі одразу ж розуміли, що перед ними стоїть людина, яка може похвалитися видатними навичками.

Це стосувалося художників, поетів і письменників, гончарів тощо.

Найпоширенішими прізвищами для талановитих українців були:

Книжник налічує 460 носіїв. За поширеністю посідає 10 783 місце. Частіше зустрічається на Запоріжжі.

налічує 460 носіїв. За поширеністю посідає 10 783 місце. Частіше зустрічається на Запоріжжі. Співак налічує 5107 носіїв. Частіше зустрічається на Наддніпрянщині і за поширеністю посідає 692 місце.

налічує 5107 носіїв. Частіше зустрічається на Наддніпрянщині і за поширеністю посідає 692 місце. Маляр налічує 2953 носії. За поширеністю посідає 1423 місце. Частіше зустрічається на Придніпров'ї.

налічує 2953 носії. За поширеністю посідає 1423 місце. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Дудар налічує 3874 носіїв. За поширеністю посідає 1010 місце. Частіше зустрічається на Волині.

налічує 3874 носіїв. За поширеністю посідає 1010 місце. Частіше зустрічається на Волині. Музика налічує 11 708 носіїв. За поширеністю посідає 227 місце. Найчастіше зустрічається в Уманському районі.

налічує 11 708 носіїв. За поширеністю посідає 227 місце. Найчастіше зустрічається в Уманському районі. Кравець налічує 25187 носіїв. Частіше зустрічається в Києві та за поширеністю посідає 57 місце.

налічує 25187 носіїв. Частіше зустрічається в Києві та за поширеністю посідає 57 місце. Гончар налічує 20107 носіїв. За поширеністю посідає 92 місце. Частіше зустрічається в Києві та Харкові.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища давали розумним українцям.