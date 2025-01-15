Путін сприйме поступки як слабкість: американський політолог пояснив позицію Трампа по Україні

Реальність змусить президента США переглянути свої погляди

Обраний президент США Дональд Трамп і наближений до нього мільярдер Ілон Маск, який очолить "Департамент урядової ефективності" у новій американській адміністрації, не дуже зацікавлені у реальній перемозі України над Росією та деокупації наших територій.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський. Він пояснив своє скептичне ставлення до намірів Трампа і Маска.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Змусити Путіна до переговорів можуть 5 кроків Заходу, — інтерв'ю з Яном Бжезінським".

Американський політолог нагадав слова Трампа, який вважає, ніби Україна спровокувала війну, намагаючись приєднатися до НАТО.

— Він також говорить, що це європейська проблема, а не американська. Трамп часто заявляє, що боїться, що ця війна може призвести до ядерного конфлікту, і його більше, аніж Байдена, лякає загроза з боку Росії. Його головна мета — це закінчення людських страждань, викликаних цією війною. Однак цього недостатньо, щоб забезпечити довготривалий мир у Європі, — наголошує Бжезінський.

Він припустив, що коли Трамп повернеться до роботи в Білому домі, реальність змусить його переглянути свою позицію і визнати, що важливо, аби Захід допоміг Україні виграти війну.

— Перемога України відповідала б його прагненню запобігти великій війні за участі американських військ і підтриманню політики миру через силу. Будь-які поступки Путіну на зразок Чемберлена (прем’єр Великої Британії 1938 року пішов на поступки Гітлеру і дозволив Німеччині окупувати Чехію, але не запобіг Другій світовій війні. — Ред.) у перші сто днів нового строку Трампа будуть сприйматися як слабкість, — підсумував американський аналітик.

Нагадаємо, кандидат на пост глави Пентагону Піт Хегсет пояснив, чи покинуть США Україну після приходу Дональда Трампа до влади.