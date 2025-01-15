Їдемо до Львова з Києва машиною. Скільки це буде коштувати на бензині, газі та електриці
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Тепер газ — не найдешевший варіант
Стрімке зростання цін на енергоносії змушує водіїв ретельніше планувати свої витрати на пальне. Особливо це актуально для далеких поїздок, зокрема популярного маршруту Київ-Львів.
Розглянемо витрати на цю подорож. Відстань від Києва до Львова складає 544 кілометри. Для бензинового, дизельного та газового варіанту візьмемо Škoda Octavia, а для електричного — аналог під назвою Škoda Enyaq.
Витрати на бензин
Бензинова Octavia споживає в середньому 6,5 літрів А-95 на 100 кілометрів при заміській їзді. На всю подорож знадобиться 35,4 літра. При ціні 56,06 грн/л загальні витрати становитимуть 1984,52 грн.
Витрати на дизель
Дизельна Octavia витрачає близько 5,2 літра на 100 кілометрів траси. Для всієї подорожі потрібно 28,3 літра. При ціні 54,33 грн/л загальна вартість складе 1537,54 грн.
Витрати на газ
Якщо Octavia обладнана ГБО, витрата газу становить приблизно 7,2 літра на 100 км. Для подорожі потрібно 39,2 літра. При вартості 36,42 грн/л сума складе 1427,66 грн.
Витрати на електроенергію
Škoda Enyaq витрачає близько 16,1 кВт⋅год на 100 км траси. Повна подорож потребує 87,6 кВт⋅год енергії.
При заряджанні вдома за тарифом 4,32 грн/кВт⋅год вартість складе 378,43 грн.
Якщо користуватися публічними зарядними станціями:
- За тарифом 17 грн/кВт⋅год: 1489,20 грн
- На повільних зарядках по 13 грн/кВт⋅год: 1138,80 грн.
Порівняльна таблиця витрат:
- Бензин А-95: 1984,52 грн;
- Дизель: 1537,54 грн;
- Газ: 1427,66 грн;
- Електрика (домашня зарядка): 378,43 грн;
- Електрика (швидкі зарядки): 1489,20 грн;
- Електрика (повільні зарядки): 1138,80 грн.
Варто врахувати, що реальні витрати можуть відрізнятися залежно від стилю водіння, погодних умов та завантаженості автомобіля.
Також раніше "Телеграф" розповідав, що дешевше — заправка на АЗС чи зарядка електрокара. Виявляється, газ тепер — не найдешевший вид пального для авто.