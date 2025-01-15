Їдемо до Львова з Києва машиною. Скільки це буде коштувати на бензині, газі та електриці

Тепер газ — не найдешевший варіант

Стрімке зростання цін на енергоносії змушує водіїв ретельніше планувати свої витрати на пальне. Особливо це актуально для далеких поїздок, зокрема популярного маршруту Київ-Львів.

Розглянемо витрати на цю подорож. Відстань від Києва до Львова складає 544 кілометри. Для бензинового, дизельного та газового варіанту візьмемо Škoda Octavia, а для електричного — аналог під назвою Škoda Enyaq.

Витрати на бензин

Бензинова Octavia споживає в середньому 6,5 літрів А-95 на 100 кілометрів при заміській їзді. На всю подорож знадобиться 35,4 літра. При ціні 56,06 грн/л загальні витрати становитимуть 1984,52 грн.

Витрати на дизель

Дизельна Octavia витрачає близько 5,2 літра на 100 кілометрів траси. Для всієї подорожі потрібно 28,3 літра. При ціні 54,33 грн/л загальна вартість складе 1537,54 грн.

Витрати на газ

Якщо Octavia обладнана ГБО, витрата газу становить приблизно 7,2 літра на 100 км. Для подорожі потрібно 39,2 літра. При вартості 36,42 грн/л сума складе 1427,66 грн.

Витрати на електроенергію

Škoda Enyaq витрачає близько 16,1 кВт⋅год на 100 км траси. Повна подорож потребує 87,6 кВт⋅год енергії.

При заряджанні вдома за тарифом 4,32 грн/кВт⋅год вартість складе 378,43 грн.

Якщо користуватися публічними зарядними станціями:

За тарифом 17 грн/кВт⋅год: 1489,20 грн

На повільних зарядках по 13 грн/кВт⋅год: 1138,80 грн.

Порівняльна таблиця витрат:

Бензин А-95: 1984,52 грн;

Дизель: 1537,54 грн;

Газ: 1427,66 грн;

Електрика (домашня зарядка): 378,43 грн;

Електрика (швидкі зарядки): 1489,20 грн;

Електрика (повільні зарядки): 1138,80 грн.

Варто врахувати, що реальні витрати можуть відрізнятися залежно від стилю водіння, погодних умов та завантаженості автомобіля.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що дешевше — заправка на АЗС чи зарядка електрокара. Виявляється, газ тепер — не найдешевший вид пального для авто.