Ви полюєте і пурхаєте як пташка, якщо носите це прізвище: перевірте своє

Українські прізвища тісно пов’язані з історією та культурою українського народу

Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. Історія походження прізвищ дуже цікава та містить чимало цікавих деталей. Деякі українці носять прізвища, які походять від назв птахів.

Про це повідомляє генеалогічний портал "Рідні". Йдеться про такі прізвища, як Беркут, Пугач, Орел, Сова, Сокіл, Шуліка.

Примітно, що ці прізвища походять від назв хижих птахів.

Беркут

Нині в Україні живуть 588 людей з цим прізвищем. Здебільшого ці люди проживають у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях. Крім того, вони зустрічаються і в інших регіонах України.

Пугач

Це прізвище є 339-м за популярністю в Україні — зараз налічується 8695 осіб Носії цього прізвища зустрічаються у всіх регіонах України: дуже багато їх мешкає у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та на Волині.

Орел

Прізвище Орел є 447-м за популярністю в Україні. Сьогодні налічується 7130 осіб із цим прізвищем: здебільшого вони проживають у Києві, Харкові та Дніпрі.

Сова

Це прізвище є 838-м у рейтингу найпоширеніших прізвищ в Україні. На сьогодні налічується 4504 носії цього прізвища — вони проживають по всій території країни. Чимало людей живе у Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Сокіл

В Україні налічується 1525 осіб із цим прізвищем. Вони живуть практично у всіх областях країни: чимало з них живуть у Києві та на заході України.

Шуліка

Людей із цим прізвищем налічується 2683. В основному ці люди живуть у Києві, а також на півдні та сході України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які носять нащадки особливо розумних українців.