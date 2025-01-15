Над Україною продовжують літати пасажирські літаки? Один із них міг прямувати до Москви

Це вже не перший подібний випадок

У небі над Україною продовжують фіксувати загадкові пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Цього разу помітили відразу чотири цивільні авіалайнери.

За даними сервісу Flightradar24, 11 січня у повітряному просторі перебували авіалайнери EgyptAir та Finnair. Їх було зафіксовано на території Закарпатської області.

Йдеться про літак компанії EgyptAir, який прямував рейсом MSR729 з Каїра до Москви. Цікавим є і другий борт — джет Bombardier Challenger 600, який летів у невідомому напрямку. Швидше за все, борт виконував приватний переліт.

Також у небі над Україною було помічено пасажирські літаки компанії Finnair. Один з них слідував рейсом FIN5KF з Дохи до Стокгольма, а другий летів рейсом FIN56М з Дохи до Гельсінкі.

Усі літаки спочатку з’явилися над Ужгородом. За лічені хвилини вони вийшли з повітряного простору України в районі кордону з Румунією.

Варто нагадати, що такі дивні польоти над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстеження авіаруху. Деякі експерти пов’язують такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно в небі над Україною також фіксували відразу три загадкові пасажирські літаки. Усі вони пролетіли над заходом країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у новорічну ніч над Україною було помічено пасажирський літак із Білорусі.