Ви належите до елітного українського роду, якщо прізвище звучить так: перевірте своє
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Ці прізвища збереглися досі
Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. Навіть про роль їх предків у суспільстві.
"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька, розповідає про українські родові імена, які носила справжня еліта суспільства. До цієї категорії громадян у різні часи відносили, наприклад, художників, вчителів та лікарів. Діяльність таких людей була увічнена у їхніх родових іменах, які досі носять їхні предки.
Якщо ваше прізвище звучить так, то, можливо, ваші предки були саме цими людьми.
Люди пов’язані з освітою:
- Шкільнйк,
- Шкдльник,
- Школик,
- Школяр,
- Шкільний,
- Шкільнюк,
- Школун,
- Шкільний.
- Книжник,
- Логік,
- Філософ.
Люди пов’язані з мистецтвом:
- Маляр,
- Маляренко,
- Малярик.
Були пов’язані з музикою:
- Співак,
- Півець,
- Реєнт,
- Регенчук.
З медициною:
- Ворожбит,
- Ворожко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які носять нащадки особливо розумних українців.