Ви належите до елітного українського роду, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Ці прізвища збереглися досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. Навіть про роль їх предків у суспільстві.

"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька, розповідає про українські родові імена, які носила справжня еліта суспільства. До цієї категорії громадян у різні часи відносили, наприклад, художників, вчителів та лікарів. Діяльність таких людей була увічнена у їхніх родових іменах, які досі носять їхні предки.

Якщо ваше прізвище звучить так, то, можливо, ваші предки були саме цими людьми.

Люди пов’язані з освітою:

Шкільнйк,

Шкдльник,

Школик,

Школяр,

Шкільний,

Шкільнюк,

Школун,

Шкільний.

Книжник,

Логік,

Філософ.

Люди пов’язані з мистецтвом:

Маляр,

Маляренко,

Малярик.

Були пов’язані з музикою:

Співак,

Півець,

Реєнт,

Регенчук.

З медициною:

Ворожбит,

Ворожко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які носять нащадки особливо розумних українців.