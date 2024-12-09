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Ви належите до елітного українського роду, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Прізвища, які мала українська еліта Новина оновлена 09 грудня 2024, 15:57
Прізвища, які мала українська еліта. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці прізвища збереглися досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. Навіть про роль їх предків у суспільстві.

"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька, розповідає про українські родові імена, які носила справжня еліта суспільства. До цієї категорії громадян у різні часи відносили, наприклад, художників, вчителів та лікарів. Діяльність таких людей була увічнена у їхніх родових іменах, які досі носять їхні предки.

Якщо ваше прізвище звучить так, то, можливо, ваші предки були саме цими людьми.

Люди пов’язані з освітою:

  • Шкільнйк,
  • Шкдльник,
  • Школик,
  • Школяр,
  • Шкільний,
  • Шкільнюк,
  • Школун,
  • Шкільний.
  • Книжник,
  • Логік,
  • Філософ.

Люди пов’язані з мистецтвом:

  • Маляр,
  • Маляренко,
  • Малярик.

Були пов’язані з музикою:

  • Співак,
  • Півець,
  • Реєнт,
  • Регенчук.

З медициною:

  • Ворожбит,
  • Ворожко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які носять нащадки особливо розумних українців.