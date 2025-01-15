Більшість ракет під час атаки летіли на західні області. Чому Стрий на Львівщині не дає спокою росіянам (оновлено)

Воно віддалено від Львова на 60 км

Вранці у середу, 15 січня, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Більшість ракет вони спрямували на західні регіони, зокрема під ударом було місто Стрий Львівської області, яке давно не дає спокою ворогу.

У мережі показали карту орієнтовного маршруту повітряних цілей під час атаки РФ у середу. Видно, що основну "увагу" росіяни приділили саме заходу України.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що є влучання у два об’єкти критичної інфраструктури у Стрийському та Дрогобицькому районах. За його словами, обійшлося, на щастя, без постраждалих, але із руйнуваннями.

Варто зазначити, що російська армія регулярно атакує Стрий. Це місто, у якому проживає близько 60 тисяч людей, розташоване за 60 кілометрів від Львова. Росіяни намагаються вразити його, адже у Стрию є одразу кілька "цікавих" для ворога об'єктів. У місті розташований аеродром. Також у Стрию є ТЕЦ та нафтобаза. Крім того, у Стрию знаходиться стратегічне підземне газосховище.

Львівщина – безперечний регіон-рекордсмен на мапі українських підземних газосховищ. Там розташовані одразу чотири ПСГ: Дашавське, Опарське, Угерське та Більче-Волицько-Угерське – найбільше сховище газу не лише України, а й усієї Європи.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк пояснив, що росіяни намагалися вразити газосховище на заході України. Ворог хоче продемонструвати своєму народу картинку, як "палає наше газосховище", додав він. Проте йому не вдасться цього зробити, адже газосховище розташоване глибоко під землею.

"Були протягом минулого року прецеденти, коли ракета "Кинджал" поцілювала, і вона не вибухала навіть. Вона на 10 метрів в землю заривалась, наші служби діставали … Те обладнання, що знаходиться зверху, частково може бути пошкоджене, але воно стратегічного значення абсолютно не має для нашої газотранспортної системи і ми зможемо відбирати газ з наших газосховищ попри незначні пошкодження обладнання", — пояснив нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", перед цим росіяни атакували Стрий 13 грудня. Також місто було під ударом у березні 2024 року.