На Хрещатику обійдеться дешевше. У Вінниці продають елітну квартиру за майже 30 мільйонів гривень (фото)

Квартира розташована у престижному районі міста

У Вінниці виставили на продаж елітну квартиру в житловому комплексі Premier Tower за майже 30 мільйонів гривень (675 тисяч доларів). Трикімнатне помешкання площею 180 квадратних метрів розташоване на сьомому поверсі 15-поверхової новобудови.

Оголошення розміщено на одній з популярних онлайн-платформ для продажів. У столиці можна придбати житло навіть на головній вулиці – Хрещатику за набагато менші гроші.

Ціни на житло на Хрещатику у Києві

Вартість елітної квартири у Вінниці

У квартирі зроблений авторський ремонт та є "розумний будинок". У помешканні встановлено підігрів підлоги, кондиціонування, панорамні вікна та систему відеоспостереження. Кухня площею 25 квадратних метрів обладнана сучасною технікою: варильною панеллю, духовою шафою, посудомийною та пральною машинами.

Квартира розташована у престижному районі міста. З вікон відкривається краєвид на парк і алею. У пішій доступності знаходяться школа, дитячий садок, супермаркети, ТРЦ та заклади харчування.

Територія житлового комплексу охороняється, працює консьєрж. Для мешканців передбачено підземний паркінг з індивідуальними паркомісцями.

Квартира має гарне планування та два санвузли. Ремонт виконано з використанням натуральних матеріалів преміум-класу. Продаж здійснюється за закритою формою – для обраного кола покупців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у центрі Львова продають "убиту" квартиру, але за 20 тис. доларів. Житло розташоване на першому поверсі так званого "царського" будинку.