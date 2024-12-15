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Такие фамилии давали только талантливым украинцам: проверьте в списке свою

Автор
Анна Нестерова
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Талантливые украинцы получали говорящие фамилии
Талантливые украинцы получали говорящие фамилии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интересная и познавательная информация

Большинство украинских фамилий содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют о том, что они были очень красивыми. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии был очень талантливым и выделялся на фоне остальных.

О таких родовых именах можно узнать благодаря ресурсу "Родные". Они по сей день сохранили память о характере и выдающихся способностях наших предков.

Известно, что основой украинских фамилий часто служила социальная принадлежность человека, род его занятий и профессия. Самых талантливых было принято "награждать" говорящими родовыми именами.

Такие фамилии впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.

Фамилии, которые давали самым талантливым украинцам

Наши предки выделяли талантливых людей и давали им особые фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит человек, который может похвастаться выдающимися навыками.

Это относилось к художникам, поэтам и писателям, гончарам и так далее.

Самыми распространенными фамилиями для талантливых украинцев были:

  • Книжник насчитывает 460 носителей. По распространенности занимает 10 783 место. Чаще встречается на Запорожье.
  • Спивак насчитывает 5107 носителей. Чаще встречается на Приднепровье и по распространенности занимает 692 место.
  • Маляр насчитывает 2953 носителя. По распространенности занимает 1423 место. Чаще встречается на Приднепровье.
  • Дудар насчитывает 3874 носителей. По распространенности занимает 1010 место. Чаще встречается на Волыни.
  • Музыка насчитывает 11 708 носителей. По распространенности занимает 227 место. Чаще встречается в Уманьском районе.
  • Кравец насчитывает 25187 носителей. Чаще встречается в Киеве и по распространенности занимает 57 место.
  • Гончар насчитывает 20107 носителей. По распространенности занимает 92 место. Чаще встречается в Киеве и Харькове.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали умным украинцам. Наши предки выделяли сообразительных людей и давали им "говорящие" фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит мудрый человек.

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