Такие фамилии давали только талантливым украинцам: проверьте в списке свою
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Интересная и познавательная информация
Большинство украинских фамилий содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют о том, что они были очень красивыми. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии был очень талантливым и выделялся на фоне остальных.
О таких родовых именах можно узнать благодаря ресурсу "Родные". Они по сей день сохранили память о характере и выдающихся способностях наших предков.
Известно, что основой украинских фамилий часто служила социальная принадлежность человека, род его занятий и профессия. Самых талантливых было принято "награждать" говорящими родовыми именами.
Такие фамилии впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.
Фамилии, которые давали самым талантливым украинцам
Наши предки выделяли талантливых людей и давали им особые фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит человек, который может похвастаться выдающимися навыками.
Это относилось к художникам, поэтам и писателям, гончарам и так далее.
Самыми распространенными фамилиями для талантливых украинцев были:
- Книжник насчитывает 460 носителей. По распространенности занимает 10 783 место. Чаще встречается на Запорожье.
- Спивак насчитывает 5107 носителей. Чаще встречается на Приднепровье и по распространенности занимает 692 место.
- Маляр насчитывает 2953 носителя. По распространенности занимает 1423 место. Чаще встречается на Приднепровье.
- Дудар насчитывает 3874 носителей. По распространенности занимает 1010 место. Чаще встречается на Волыни.
- Музыка насчитывает 11 708 носителей. По распространенности занимает 227 место. Чаще встречается в Уманьском районе.
- Кравец насчитывает 25187 носителей. Чаще встречается в Киеве и по распространенности занимает 57 место.
- Гончар насчитывает 20107 носителей. По распространенности занимает 92 место. Чаще встречается в Киеве и Харькове.
Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали умным украинцам. Наши предки выделяли сообразительных людей и давали им "говорящие" фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит мудрый человек.