Такие фамилии давали только талантливым украинцам: проверьте в списке свою

Интересная и познавательная информация

Большинство украинских фамилий содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют о том, что они были очень красивыми. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии был очень талантливым и выделялся на фоне остальных.

О таких родовых именах можно узнать благодаря ресурсу "Родные". Они по сей день сохранили память о характере и выдающихся способностях наших предков.

Известно, что основой украинских фамилий часто служила социальная принадлежность человека, род его занятий и профессия. Самых талантливых было принято "награждать" говорящими родовыми именами.

Такие фамилии впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.

Фамилии, которые давали самым талантливым украинцам

Наши предки выделяли талантливых людей и давали им особые фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит человек, который может похвастаться выдающимися навыками.

Это относилось к художникам, поэтам и писателям, гончарам и так далее.

Самыми распространенными фамилиями для талантливых украинцев были:

Книжник насчитывает 460 носителей. По распространенности занимает 10 783 место. Чаще встречается на Запорожье.

насчитывает 460 носителей. По распространенности занимает 10 783 место. Чаще встречается на Запорожье. Спивак насчитывает 5107 носителей. Чаще встречается на Приднепровье и по распространенности занимает 692 место.

насчитывает 5107 носителей. Чаще встречается на Приднепровье и по распространенности занимает 692 место. Маляр насчитывает 2953 носителя. По распространенности занимает 1423 место. Чаще встречается на Приднепровье.

насчитывает 2953 носителя. По распространенности занимает 1423 место. Чаще встречается на Приднепровье. Дудар насчитывает 3874 носителей. По распространенности занимает 1010 место. Чаще встречается на Волыни.

насчитывает 3874 носителей. По распространенности занимает 1010 место. Чаще встречается на Волыни. Музыка насчитывает 11 708 носителей. По распространенности занимает 227 место. Чаще встречается в Уманьском районе.

насчитывает 11 708 носителей. По распространенности занимает 227 место. Чаще встречается в Уманьском районе. Кравец насчитывает 25187 носителей. Чаще встречается в Киеве и по распространенности занимает 57 место.

насчитывает 25187 носителей. Чаще встречается в Киеве и по распространенности занимает 57 место. Гончар насчитывает 20107 носителей. По распространенности занимает 92 место. Чаще встречается в Киеве и Харькове.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали умным украинцам. Наши предки выделяли сообразительных людей и давали им "говорящие" фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит мудрый человек.