Блогер, журналіст та політичний оглядач вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто сказати, що переговори щодо транзиту більше не актуальні

Росія сьогодні завдала чергового масованого удару по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі.

Вважаю, що це найкраща відповідь Фіцо на всі його істерики та претензії.

На місці Зеленського я б написав зараз: "Вибачте, переговори щодо транзиту більше не актуальні. Ваш друг Путін розбомбив трубу і зробив транзит неможливим. Ми поговоримо про транзит газу, коли ви переконаєте його забратися з України та не бомбити нас".

До речі, добре було б записати таке звернення словацькою до словаків. Зараз це легко зробити за допомогою II. Думаю, всі словацькі ЗМІ це точно процитували б. Варто постійно нагадувати, хто є реальним джерелом проблем Східної Європи.

Джерело: Telegram-канал Дениса Казанського.