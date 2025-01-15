По Львівщині вдарили ракетами: на місці падіння величезна воронка (відео)

На щастя, жертв та постраждалих немає

Під час ранкової ракетної атаки по Україні 15 січня росіяни завдали удару Львівській області. Є попадання у два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. За його словами, обійшлося, на щастя, без постраждалих, але із руйнуваннями.

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", — сказав Козицький.

Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що у шести областях введено аварійні відключення, проте Львова у цьому списку поки немає.

У мережі з’явилося відповідне відео, на якому видно велику вирву, що утворилася на місці падіння ракети на Львівщині.

Максим Козицький додав, що через падіння ракети в селі Скнилів Золочівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. Жертв та постраждалих немає.

"Поряд із будинком утворилася воронка, діаметром 6 на 5 метрів і глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби", — наголосив він.

Важливо відзначити, що Стрий розташований за 60 кілометрів від Львова. Його населення складає близько 60 тисяч людей. Під час своїх атак росіяни часто приділяють Стрию "особливу увагу", оскільки там розташований аеродром. Також у місті є ТЕЦ та нафтобаза. Крім того, у Стрию знаходиться стратегічне підземне газосховище.

Стрийський район

Дрогобицький район

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 січня з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ злетіла група ракетоносців Ту-95МС. Попередньо, у групі від 3 до 6 бомбардувальників ворога, які є носіями крилатих ракет Х-101/555.