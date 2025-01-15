Рухаємося у неправильному напрямку: американський аналітик назвав найбільш імовірний сценарій війни в Україні

Захід має змінити свою стратегію по Україні, каже Ян Бжезинський

Найбільш імовірним сценарієм війни в Україні є продовження нинішньої ситуації, коли Київ отримує підтримку країн Заходу, але її недостатньо для швидкої й вирішальної перемоги над Росією. Це краще, аніж програти одразу, але така ситуація не буде стійкою довго.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський. Він занепокоєний, що з таким рівнем допомоги Україна може не вистояти проти Росії, яка має переваги в чисельності населення і в економіці.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Змусити Путіна до переговорів можуть 5 кроків Заходу, — інтерв'ю з Яном Бжезінським".

— Якщо Захід не змінить свою стратегію так, щоб дійсно допомогти Україні отримати всі необхідні можливості і тиснути на Росію, ми рухаємося у неправильному напрямку, — каже політолог.

За його прогнозом, ситуація залишиться такою, яка є, і це буде не на користь Україні.

— Мені прикро це визнати, адже балансу сил між Заходом та Росією насправді немає: у Заходу, безперечно, є перевага. НАТО має сукупний ВВП у 54-55 трлн доларів, тоді як у Росії він менше, ніж 2 трильйони, що у 25 разів менше. НАТО витрачає на оборону 1,5 трлн доларів, у той час, як Росія планує витратити близько 120-140 мільярдів. Мене дивує, що Альянс досі не надав Україні всі ті ресурси та підтримку, які їй потрібні для перемоги. Заходу це під силу, але досі бракує політичної волі, що, на мій погляд, є короткозорим і дуже засмучує, — наголосив Ян Бжезінський.

Нагадаємо, кандидат на пост глави Пентагону Піт Хегсет пояснив, чи покинуть США Україну після приходу Дональда Трампа до влади.