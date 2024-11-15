Ці українські прізвища давали лише добрим людям: перевірте, чи ваше у списку

В давнину громада особливо відзначала тих, хто не тримав зла та допомагав ближнім

Доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди цінували особливо. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримали зла та допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Вони зберегли пам'ять про характер наших предків до сьогодні. Мовознавець і дослідник антропоніміки Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" зібрав родові імена, які вказують на те, що засновник роду був людиною доброю та справедливою.

Його дослідження показує, що в давнину громада особливо відзначала тих, хто не тримав зла та допомагав ближнім. Такі родові імена згодом ставали прізвищами та передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Незлобивість характеру відобразилася у прізвищах Тихий, Благий, Тишко, Тихенький та Тихун. Миролюбних людей величали Делікатними, Ласкавими, Коханими. Доброту та м'якість характеру передавали через прізвища Субтельний, Мирний, Любий. Справедливих та щирих людей називали Мирошами, Солодкими, Святими, Добріями та Добрими.

Цікаво, що метафоричне значення мають прізвища Шовковий та Оксамитний. За спостереженнями науковця, вони вказують не на матеріал одягу, а на м'який, добросердечний характер людини. Такі образні порівняння часто використовувалися нашими предками для підкреслення особливих рис характеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українські прізвища давали лише розумним людям. Загалом у цьому списку вісім прізвищ, кожне з яких має окремий зміст.