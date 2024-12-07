Ці прізвища давали найрозумнішим українцям: знайдіть у списку своє

Деякі з них говорять самі за себе

Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать, що вони були дуже гарними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був розумним і завдяки своїй кмітливості виділявся на тлі інших.

Про такі родові імена розповів дослідник Юліан Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Вони донині зберегли пам'ять про характер і видатні розумові здібності наших предків.

Завдяки його праці ми знаємо про те, що в давнину громада особливо відзначала тих, хто був дуже кмітливим. Такі родові імена згодом ставали прізвищами і передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Прізвища, які давали найрозумнішим українцям

Наші пращури виділяли розумних і кмітливих людей і давали їм особливі прізвища. Почувши таке родове ім’я, оточуючі одразу ж розуміли, що перед ними стоїть мудра людина.

Найпоширенішими прізвищами для розумних українців були:

Мудрік. Таке родове ім’я найчастіше трапляється серед мешканців Київської та Львівської областей. Зараз відомо про 3211 носіїв цього прізвища.

Таке родове ім’я найчастіше трапляється серед мешканців Київської та Львівської областей. Зараз відомо про 3211 носіїв цього прізвища. Мудрець. Це родове ім’я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які мешкають у Харківській області.

Це родове ім’я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які мешкають у Харківській області. Розумнюк. Вважається рідкісним та налічується лише 185 його носіїв. Прізвище поширене у Київській області.

Вважається рідкісним та налічується лише 185 його носіїв. Прізвище поширене у Київській області. Голова. Його можна часто почути серед львів’ян та киян. Зараз налічується лише 578 його представників.

Його можна часто почути серед львів’ян та киян. Зараз налічується лише 578 його представників. Мудрий. Прізвище можна часто почути серед киян та дніпрян. Її мають 2950 українців.

Прізвище можна часто почути серед киян та дніпрян. Її мають 2950 українців. Головач. Родове ім’я посідає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв мешкають у всіх областях країни.

Родове ім’я посідає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв мешкають у всіх областях країни. Змислий. Таке родове ім’я не є дуже поширеним серед українців і налічується лише 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові.

Таке родове ім’я не є дуже поширеним серед українців і налічується лише 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові. Мудрий. Це прізвище дуже поширене на заході України, особливо у Львівській та Тернопільській областях. Її мають 1708 осіб.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

У давнину громада особливо наголошувала на тих, хто не тримав зла і допомагав ближнім. Такі родові імена згодом ставали прізвищами та передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища вказують, що предок мав особливий зв’язок із природою. Це могло передатися і його далеким нащадкам, яких захищає сила лісів та річок.