Ці прізвища давали найрозумнішим українцям: знайдіть у списку своє
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі з них говорять самі за себе
Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать, що вони були дуже гарними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був розумним і завдяки своїй кмітливості виділявся на тлі інших.
Про такі родові імена розповів дослідник Юліан Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Вони донині зберегли пам'ять про характер і видатні розумові здібності наших предків.
Завдяки його праці ми знаємо про те, що в давнину громада особливо відзначала тих, хто був дуже кмітливим. Такі родові імена згодом ставали прізвищами і передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.
Прізвища, які давали найрозумнішим українцям
Наші пращури виділяли розумних і кмітливих людей і давали їм особливі прізвища. Почувши таке родове ім’я, оточуючі одразу ж розуміли, що перед ними стоїть мудра людина.
Найпоширенішими прізвищами для розумних українців були:
- Мудрік. Таке родове ім’я найчастіше трапляється серед мешканців Київської та Львівської областей. Зараз відомо про 3211 носіїв цього прізвища.
- Мудрець. Це родове ім’я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які мешкають у Харківській області.
- Розумнюк. Вважається рідкісним та налічується лише 185 його носіїв. Прізвище поширене у Київській області.
- Голова. Його можна часто почути серед львів’ян та киян. Зараз налічується лише 578 його представників.
- Мудрий. Прізвище можна часто почути серед киян та дніпрян. Її мають 2950 українців.
- Головач. Родове ім’я посідає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв мешкають у всіх областях країни.
- Змислий. Таке родове ім’я не є дуже поширеним серед українців і налічується лише 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові.
- Мудрий. Це прізвище дуже поширене на заході України, особливо у Львівській та Тернопільській областях. Її мають 1708 осіб.
Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.
У давнину громада особливо наголошувала на тих, хто не тримав зла і допомагав ближнім. Такі родові імена згодом ставали прізвищами та передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища вказують, що предок мав особливий зв’язок із природою. Це могло передатися і його далеким нащадкам, яких захищає сила лісів та річок.