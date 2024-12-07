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Ці прізвища давали найрозумнішим українцям: знайдіть у списку своє

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Розумні українці отримували яскраві прізвища Новина оновлена 07 грудня 2024, 14:59
Розумні українці отримували яскраві прізвища. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі з них говорять самі за себе

Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать, що вони були дуже гарними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був розумним і завдяки своїй кмітливості виділявся на тлі інших.

Про такі родові імена розповів дослідник Юліан Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Вони донині зберегли пам'ять про характер і видатні розумові здібності наших предків.

Завдяки його праці ми знаємо про те, що в давнину громада особливо відзначала тих, хто був дуже кмітливим. Такі родові імена згодом ставали прізвищами і передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Прізвища, які давали найрозумнішим українцям

Наші пращури виділяли розумних і кмітливих людей і давали їм особливі прізвища. Почувши таке родове ім’я, оточуючі одразу ж розуміли, що перед ними стоїть мудра людина.

Найпоширенішими прізвищами для розумних українців були:

  • Мудрік. Таке родове ім’я найчастіше трапляється серед мешканців Київської та Львівської областей. Зараз відомо про 3211 носіїв цього прізвища.
  • Мудрець. Це родове ім’я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які мешкають у Харківській області.
  • Розумнюк. Вважається рідкісним та налічується лише 185 його носіїв. Прізвище поширене у Київській області.
  • Голова. Його можна часто почути серед львів’ян та киян. Зараз налічується лише 578 його представників.
  • Мудрий. Прізвище можна часто почути серед киян та дніпрян. Її мають 2950 українців.
  • Головач. Родове ім’я посідає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв мешкають у всіх областях країни.
  • Змислий. Таке родове ім’я не є дуже поширеним серед українців і налічується лише 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові.
  • Мудрий. Це прізвище дуже поширене на заході України, особливо у Львівській та Тернопільській областях. Її мають 1708 осіб.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

У давнину громада особливо наголошувала на тих, хто не тримав зла і допомагав ближнім. Такі родові імена згодом ставали прізвищами та передавалися з покоління в покоління, розповідаючи історію цілого роду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища вказують, що предок мав особливий зв’язок із природою. Це могло передатися і його далеким нащадкам, яких захищає сила лісів та річок.

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#Історія #Українці #Мова #Прізвища