Росіяни засудили відомого херсонського колаборанта

Семенчев проведе за ґратами дев’ять із половиною років

Відомого херсонського колаборанта Ігоря Семенчева-молодшого, якого судять в Україні, посадили у Росії. Він одержав вирок за хабарі.

Про це повідомляє видання "Мост", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, Семенчев проведе за ґратами дев’ять із половиною років. Відповідне рішення 11 грудня ухвалив окупаційний суд Севастополя.

Відомо, що 8 грудня 2023 року до окупаційного Ленінського райсуду Севастополя надійшла справа, в якій Ігор Семенчев проходив як підозрюваний в отриманні хабара, дачі хабара та посередництві при наданні хабара. Довгий час у справі не було жодних рухів, доки 4 квітня 2024 року окупаційний севастопольський суд не розглянув справу та не виніс рішення. Яке засекретили. Також у секреті залишились і всі дані у справі, включаючи імена підсудних та адвокатів.

При цьому відомо, що разом із Семенчевим у справі проходив уродженець Миколаєва Денис Луцій, який окрім хабарництва, підозрюється у відмиванні грошей. Справу слухали навесні-влітку 2024 року, а 5 листопада слухання призупинили через зникнення Луція. Однак 11 грудня Семенчев все ж таки почув вирок. Проте тексту вироку у відкритих джерелах немає.

Ігор Семенчев-молодший

Ігор Меменчев-молодший – колишній голова Антонівської селищної ради та депутат Херсонської міської ради від забороненого "Блоку Володимира Сальдо". Він із перших днів окупації Херсонщини пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду заступника голови окупаційного уряду Херсонської області. Разом із Денисом Луцієм, який очолював незаконно створене міністерство паливно-енергетичного комплексу Херсонської області, вони, за даними ЗМІ, намагалися реалізувати схему відмивання грошей.

В Україні також судять Семенчева. Його звинувачують у держзраді. До речі, батька Семенчева також визнали винним у колабораціонізмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Енергодарі ліквідували важливого колаборанта із ЗАЕС.