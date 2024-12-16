Що означають слова, які українці найчастіше шукали в Google протягом 2024 року

8 найпопулярніших слів, які стали популярними в Україні

В Україні та світі закінчується 2024 рік. Він був непростим, але запам'ятається великими подіями, новими термінами та трендами.

"Телеграф" розповість, що за слова, які шукали люди у Google протягом всього року. А також, що вони означають.

Серед найпопулярніших пошукових запитів в Google у 2024 році фігурує абревіатура МСЕК — Медико-соціальна експертна комісія. Цією установою ніхто з пересічних громадян не цікавився до 4 жовтня. В той день ДБР затримала вже екскерівницю Хмельницького обласного МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні, Тетяну Крупу.

Довідка ОК-7 — українці масово гуглили, що це за документ. Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

В основному використовується для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо. Довідку видає Пенсійний фонд України.

Новий тренд — квадробери — теж викликав чимало запитань в українців, які масово шукали в Google, що це. Квадробери — це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка — це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні. Квадробери на обличчі носять маску, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст.

Чиназес — ще одне слово, почувши яке хочеться одразу зайти в Google. Чиназес (або чіназес) — це сучасний молодіжний сленг, що позначає приємні та радісні відчуття, захоплення або схвалення. Воно використовується для опису позитивних моментів або для висловлення вдячності та насолоди. Наприклад, молодь може сказати: "Цей концерт був просто чиназес!" або "Твій подарунок — це чиназес!". Наразі немає остаточної версії того, звідки пішло це слово.

Трендом у соцмережах став дубайський шоколад. Ці ласощі набули шаленої популярності завдяки TikTok, де відео з хрумкотінням цієї унікальної шоколадки стають вірусними та збирають мільйони переглядів. У складі десерту — молочний шоколад з фісташковою начинкою та хрустким тістом катаїфі, що є традиційним для арабських десертів.

Популярним запитом виявилося словосполучення "сквіш лапка". Це — іграшка-антистрес у вигляді лапки тварини. Вибір цієї забавки різноманітний — можна придбати у будь-якому кольорі та розмірі.

Цікавилися й українці й тим, що таке терикони. Це — штучні гори (пагорби), які утворюються внаслідок накопичення гірських відходів, що залишаються після видобутку корисних копалин. Найчастіше вони з'являються в промислових регіонах, де активно ведеться видобуток вугілля, металевих руд або інших ресурсів. В Україні терикони можна побачити на Донбасі, а також у Львівсько-Волинському вугільному басейні.

Серед топзапитів є і слово "тюбінг". Це — катання на надувній камері. Тюбінг поділяється на два основні види: водний та сніговий.

Сніговий полягає, як правило, у з'їзді із засніжених схилів та снігових трас чи катанні по сніговій поверхні. Водний своєю чергою можна поділити на кілька категорій: літній тюбінг (катання на спеціально облаштованих тюбінгових трасах, які постійно зволожуються задля зменшення тертя).

Раніше "Телеграф" писав, як правильно говорити українською про щось застаріле.